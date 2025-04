$!Conflicto en Sisal: pobladores se enfrentan a autoridades para detener expansión turística sin control en la costa mexicana

“El impacto en Sisal no es de ahora, son las consecuencias de las diferentes etapas de los gobiernos de todos niveles. Nos hicieron creer que la promoción de proyectos turísticos nos iba a favorecer”, dice Felipe Hernández, pescador de 74 años que lleva toda su vida en Sisal.

“Somos el primer puerto de Yucatán, no somos pueblo mágico, eso se lo pusieron para buscar plusvalía a los terrenos que están concesionados”, insiste el pescador.

“Nos vienen a hablar de un desarrollo para el pueblo de Sisal, pero nos dimos cuenta de que realmente el desarrollo no era para nosotros porque empiezan a salir inmobiliarias a explotar áreas protegidas, ahí sí hay devastación de mangle”, señala Alan Hernández, hijo de Felipe y quien también se integró al grupo de pobladores que desde 2017 denunció tala de manglar en las zonas donde las inmobiliarias construyeron sus proyectos.

El mismo documento señala que este aumento de infraestructura genera una sobrecarga en los ecosistemas con la demanda de servicios, como la obtención de agua y electricidad. En el caso de Sisal, el agua dulce proviene de un cenote –cuerpo de agua subterráneo–, cuya distribución no llega a todas las viviendas de la localidad.

“Hemos tenido problemas con los canadienses (el principal grupo extranjero que vive o vacaciona en Sisal). Inclusive hay privatización de la playa, donde los pescadores están jalando su red y sale gente armada que no nos deja acercarnos”, cuenta Hernández sobre la mayor dificultad para pescar en Sisal.

“Las autoridades recorrieron el área donde devastamos y les pedimos que nos enseñaran dónde está el mangle, que nos desmintieran y no lo hicieron”, sostiene Alan Hernández, quien advierte que la única opción para resolver el conflicto es ceder ese espacio.

En este terreno, reconocen, talaron vegetación secundaria, pero niegan haber dañado manglares, pues sostienen que no crecen en la franja costera, sino al interior de las áreas naturales.

“Ya no tenemos a dónde ir”

“Ya no tenemos a donde ir, ya nos cortaron de lado a lado. Tenemos el derecho de que no nos quiten la tierra que nos pertenece”, señala.

Los pobladores señalan que las reuniones han servido de poco, pues señalan que el único ofrecimiento es reubicarlos en áreas cercanas a la ciénaga y alejarlos de la costa.

En esas reuniones, el comisario ejidal de Sisal, Irineo Novelo Esquivel, le dijo al gobernador de Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, que su propuesta no era bien recibida por los casi 300 pobladores organizados.

“A nosotros no nos interesa movernos de Sisal, nosotros queremos esas tierras porque son las que nos pertenecen. No queremos ir al monte o a la selva”, dice Alan, al hablar del rechazo de pobladores a la propuesta del gobierno de Yucatán.

Su padre coincide y no se ve en otro lugar que no sea la costa de Sisal. “Nos propusieron, a cambio de dejar estos terrenos, unas hectáreas y unas casitas, pero la respuesta es no, queremos nuestras tierras en el puerto”.

