“ No es de ahorita, de estos cinco jóvenes. Después de 10 u 11 años se viene recrudeciendo esta problemática de la desaparición forzada. Hay bastantes, bastantes desaparecidos y desaparecidas en Lagos de Moreno y hay gente que no tiene una respuesta, que su carpeta está ahí archivada, no hay búsqueda, no hay ninguna garantía para las familias ”, explica.

“ Sabemos lo que se siente. Sabemos todo lo que pasa, como la fiscalía comete muchos errores, como son indolentes, como tratan de silenciar a las familias, que no digan, que no hablen, que porque “entorpecen” las investigaciones o porque entorpecen lo avanzado ”.

“ Mientras no tengamos esa capa todo va a quedar en asesinatos, en amenazas, en desapariciones... ”. Como si se tratara de casos aislados y no como en realidad lo son, delitos que subyacen en medio de estos cruces y dinámicas.

Francisco Macías explica que alrededor de los cinco jóvenes desaparecidos, la Fiscalía del Estado ha informado de “avances” en la investigación y búsqueda que “no están teniendo una certeza de valor de prueba”; es decir, se han referido avisos, llamadas, reportes anónimos que han llevado, por ejemplo, a la localización de vehículos, presuntamente pertenecientes a las víctimas, -uno de ellos con restos óseos- o de las tres fincas donde se encontraron indicios y también la que se encuentra ubicada en la comunidad de La Troje, donde se localizaron restos óseos, así como cuatro cráneos que aún están siendo analizados para verificar su identidad.

Sin embargo, precisa Francisco Macías es preocupante que estos “avisos” y “llamadas anónimas” sugieran la posibilidad de que la institución “esté siendo utilizada como mecanismo de los grupos que están violentando la zona”.

“Este sistema no está garantizando el reconocimiento, no está garantizando derechos, no está garantizando la identificación, no está garantizando la investigación, simplemente Es un estado que está funcionando con una dinámica de denuncias anónimas. Pareciera indicar que sólo ha funcionado como un vocero o un administrador de las consecuencias de las violencias y de las necesidades de las víctimas. En las denuncias anónimas deberían de meterles más evidencia, porque son cosas que están administrando”.

Y es que, el Gobierno del Estado dijo que no volvería a retomar denuncias y reportes anónimos luego de los incidentes del pasado 11 de julio, donde seis policías resultaron muertos y doce heridos tras la detonación de explosivos en un operativo de búsqueda de personas desaparecidas.

Sin mencionar que las labores de búsqueda, presuntamente intensivas, se vuelven selectivas: “todo esto es parte de esta muralla que busca evitar que no haya historia, que la gente no conecte con las historias de ellos, que haya una barrera entre la sociedad y las víctimas, que digan “eso le pasa a sus hijos, pero no a los míos” sugiere Francisco.

En eso coincide la señora Tere y afirma que las familias que tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años buscando a sus seres queridos estén indignadas y reclamando que sólo se busca a sus familiares si el caso es suficientemente mediático o masivo, como ha sucedido con la desaparición grupal de los cinco jóvenes.

Administrar el horror y garantizar el dolor

Francisco Macías acompañó a las familias de los seis jóvenes y un adulto desaparecidos y localizados sin vida el 7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno, Jalisco en sus procesos de exigencia de justicia, verdad, memoria y no repetición, así como a otras familias buscadoras que en el estado siguen en la exigencia del regreso de sus seres queridos.

En su análisis sobre la situación afirma que, luego de diez años, es posible hablar de la “consolidación de zonas concéntricas de impunidad y de máquinas que se están llevando a los jóvenes y administran la violencia en las regiones”. Una situación que, asegura, “es inversamente proporcional a las debilidades y la falta de atención a los gobiernos municipales”.

Habla de las dinámicas de reclutamiento forzado que han quedado en evidencia y de las cuales, presuntamente, fueron víctimas los cinco jóvenes antes de ser desaparecidos “está llegando a actividades muy cotidianas, esto de que les habían ofrecido a través de un call center tener un trabajo, confirma lo que se decía hace 10 años: está claro que quienes dominan económicamente estas regiones son estos grupos”.

A su vez, explica que, entre estas tendencias reiteradas, está el perfil de las víctimas, las cuales “siguen siendo jóvenes”, asegura, “porque es lo más vivo que hay en las comunidades. En otros casos que se han dado dentro de las desapariciones múltiples, son personas con un perfil relevante por una actividad productiva que le es simbólico para ellos”.

Para el también académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) el Estado ha autoconstruido “una muralla” que impide la rendición de cuentas, especialmente, que muestren “ese Estado desnudo, que no garantiza la mínima seguridad y vida de las personas”.

“Lo vemos en la categoría de ilocalizable, del coordinador de seguridad, cuando dijo que no se había detectado una situación de violencia cuando al siguiente día toda la evidencia indicaba todo lo contrario. Creando, incluso, estas nuevas tipologías. Ilocalizable, es un eufemismo del Estado para evitar permear a través de los medios, porque en realidad lo que les preocupa es su imagen”, ejemplifica.

Desde su mirada, nos encontramos de cara a “un Estado que administra el horror para autoprotección” y que lo único que garantiza con su actuar es el dolor de las víctimas.