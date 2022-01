Derrame de 6 mil barriles de petróleo en el mar contamina fauna, playas y áreas protegidas de Perú

El ministro Ramírez también informó que Repsol podría ser sancionada con una multa de hasta 30 mil UIT (Unidad Impositiva Tributaria), cifra que ascendería a 138 millones de soles (más de 35 millones de dólares). “Habrá sanción de acuerdo a la acción u omisión que haya cometido la empresa”, comentó Ramírez, pues indicó que hay que considerar que no solo es el hecho de no haber informado a tiempo, sino de no haber descrito la magnitud del desastre, en alusión a la información inicial dada por la compañía de que se derramaron solo 7 galones de petróleo.

Miriam Alegría, presidenta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), informó que tras sobrevolar con drones la zona impactada se determinó que el hidrocarburo se movilizó 18 mil metros cuadrados (1.8 hectáreas) en el mar.