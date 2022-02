$!Derrame de petróleo en Perú: ‘No importa si trabajan desde ahora hasta el 2050, no recuperarán todo’

Lee más | Los animales que no pudieron escapar del derrame de petróleo

- El ministro Rubén Ramírez anunció ayer la paralización de todas las actividades de carga y descarga de hidrocarburos en el mar por parte de la empresa Repsol, hasta que ofrezca garantías técnicas de que no habrá nuevos derrames de petróleo.

- Los científicos destacan la necesidad de que el seguimiento ambiental que se haga de los ecosistemas recaiga en manos de una supervisora independiente, para que no existan dudas de que la recuperación es la correcta.

Como quien se ha acostumbrado a ver paisajes devastados por el crudo, Condoy dirige con soltura y naturalidad las actividades para limpiar el desastre de un derrame que no considera ni más grande ni más pequeño que los que ya ha visto antes. “Es normal”, dice, y calcula que la Zona Reservada de Ancón quedará limpia en marzo, mas no en febrero como aseguró Repsol.

A 10 días del derrame, en la Zona Resguardada de Ancón, el petróleo todavía se empoza en la orilla de la playa. Persona contratado por la empresa Corena Lamor limpia con palas la playa. Foto: Max Cabello Orcasitas / Mongabay Latam

La palabra “limpio”, sin embargo, es relativa, asegura el biólogo pesquero y ecólogo marino Steve Murawski. El científico estadounidense fue Director del Centro de Análisis y Modelado Integrado de los Ecosistemas del Golfo y estudió los efectos del derrame de Deepwater Horizon, la plataforma petrolífera situada en el golfo de México que se hundió en 2010 provocando el más importante vertido de crudo de la historia estimado en 779 000 toneladas.

Que el lugar esté lo suficientemente limpio como para permitir que las personas ingresen al mar a nadar, es posible y será lo más rápido, le dijo el experto a Mongabay Latam. De hecho, a diferencia del caso de Deepwater Horizon, el derrame ocurrido en Perú el pasado 15 de enero interactúa con la línea costera lo que facilita la limpieza, dice Murawski. Sin embargo, “llevará décadas” para que el mar esté limpio hasta el punto de no encontrar nada de petróleo. Es más, “es imposible limpiar todo. No importa si trabajan desde ahora hasta el 2050, no recuperarán todo”, aseguró el científico.

Uno de los lugares más difíciles de limpiar es el intermareal rocoso, es decir, las áreas a lo largo de la costa que están expuestas durante la marea baja y que luego quedan bajo el agua durante la marea alta. “La razón es que el petróleo se mete alrededor de todas estas rocas y no puedes sacarlo de allí”, explica Murawski.

Esa es justamente la situación de varios lugares del litoral que se han visto impactados por la llegada del crudo. En el roquerío de la playa Pocitos, el petróleo todavía se empoza, espeso, entre las piedras manchadas de negro.

Pero, además, en opinión del oceanógrafo e ingeniero ambiental, Brad Parks, quien lideró un equipo cooperativo (entre agencias del gobierno y partes responsables) durante la evaluación de daños a recursos naturales provocados por el derrame de Deepwater Horizon, “es imposible que Repsol recupere el petróleo restante en el mar porque ha pasado demasiado tiempo. El momento clave ya pasó durante los primeros días”, sostuvo.

A lo que se refiere el científico es a esas primeras horas en las que se debió actuar rápidamente y con un buen plan de contingencia, dos cosas sobre las que existen serias dudas y que son parte de las investigaciones que llevan adelante las autoridades ambientales peruanas para determinar responsabilidades.