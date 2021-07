Desaparecer en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo

Gladys y sus hijos, todos de origen estadounidense, desaparecieron el 13 de junio pasado cuando viajaban de Nuevo León hacia Laredo, Texas. Una semana después, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) publicó su ficha de búsqueda en redes sociales, eso dio visibilidad a los otros casos de desaparición ocurridos en esa carretera. Hasta ahora la familia no ha sido localizada.

Si bien el mayor número de casos se ha registrado en lo que va del 2021, la historia de desapariciones en esa carretera es larga.

En abril de 2011, en Tamaulipas, se descubrieron 47 fosas clandestinas, muchas de ellas con cadáveres de pasajeros de autobuses o automovilistas detenidos en el municipio de San Fernando por integrantes de Los Zetas y policías municipales. Esos hallazgos no provocaron que las autoridades implementaran algún mecanismo para prevenir desapariciones en carreteras.

Al igual que en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, en los que siguieron ocurriendo desapariciones en autopistas, las autoridades siguen sin emitir alertas, no informan a la población, no se cuenta (no pareciera contarse) con un plan de reacción rápida en búsqueda.

Para Ana Lorena Delgadillo, Fundadora y Directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, las desapariciones en este 2021 son un recordatorio del terror que desde hace más de una década se ha instalado en las carreteras del norte del país y contra el que las autoridades no han luchado. Ya entre 2009 y 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó el secuestro de cerca de 20 mil migrantes en esas mismas vías y recomendó protegerlas.

“Son carreteras que están siendo supervisadas por todas las policías y las Fuerzas Armadas del país y aún así sigue habiendo esta cantidad de secuestros y desaparición de personas. Cuando nosotros pudimos ver el expediente de la investigación de la masacre de los 72 (en Tamaulipas), supimos que desde los noventas existían ya operativos de seguridad en la zona. Esto está ocurriendo en un país donde las autoridades, a estas alturas, ya tienen perfecto conocimiento de qué es lo que sucede (...) y es justamente debido a que no hemos tenido investigaciones efectivas que hayan podido realmente desarticular las redes criminales que operan coludidas con el Estado. Claramente la impunidad está mandando el mensaje de que este tipo de violencia está siendo permitida”, explica.

En tres investigaciones académicas que analizan la desaparición de personas al norte de México —realizadas entre 2017 y 2019 por el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México— se identifica a las carreteras de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas como sitios frecuentes de desaparición. En esas investigaciones ya se menciona a la autopista que conecta a las ciudades de Monterrey y Nuevo Laredo. Y señalan que agentes estatales estuvieron involucrados en 48% de los casos en 2017, y en 30% de las desapariciones registradas en 2019.

El patrón recurrente encontrado por los investigadores es de hombres jóvenes, de entre 20 y 35 años, dedicados al comercio, al transporte de mercancías o conductores de taxi. Y las desapariciones, señalan los estudios, han sido frecuentes por lo menos cada año desde el 2009.

En las carreteras del noroeste del país históricamente se han registrado desapariciones masivas. Están los casos de los autobuses de jornaleros queretanos que nunca llegaron a su destino; los jornaleros migrantes de San Luis de la Paz; los —al menos— 103 pasajeros de autobuses detenidos en San Fernando, Tamaulipas; los 72 migrantes detenidos y asesinados; la masacre de Cadereyta, en 2012; y este año el asesinato de 14 migrantes en el municipio de Camargo.