Hacemos un primer peinado de identificación de casos y una primera selección. Después tenemos una discusión interna con el equipo, porque en muchos de los casos no es fácil definir en dónde empieza o acaba la labor de defensa y si la agresión fue por esa labor. Tenemos debates internos para intentar tomar decisiones sobre si cada caso que identificamos debe o no ser incluido. Una vez que ya están todas estas decisiones tomadas, los casos que sí son elegidos para estar dentro de nuestro análisis se introducen en una base de datos, a partir de la cual sacamos las estadísticas que figuran en nuestro informe.

Cada año los datos fluctúan, pero lo que sí es que no estamos viendo una mejora lo suficientemente clara como para que podamos estar optimistas. De hecho, como sabemos, nos enfrentamos cada vez más a un contexto de una crisis climática que se está acelerando, que se está agravando y que tiene en la primera línea a las personas defensoras. Lo que podemos prever es que esta presión en contra de ellas no va a decrecer, sino que va a aumentar.

La criminalización, aunque no quita la vida, sí le impide a la persona defensora continuar con su labor. Tiene impactos muy fuertes a nivel económico, porque la persona tiene que pagar un abogado, tiene que viajar al lugar donde se celebran los juicios. Además, tiene impactos sociales con su familia, con sus allegados. Tiene consecuencias emocionales muy profundas. Al final es un cambio dramático de vida para la persona defensora.

En el informe correspondiente al año 2022 pusimos énfasis sobre un tipo particular de ataque, que es la criminalización, porque miramos que esta violencia está en alza.

Aún no hemos hecho un análisis riguroso sobre esta violencia en específico, pero lo que sí hemos visto es que si en los asesinatos los niveles de impunidad son muy altos, en el caso de las desapariciones es, incluso, más compleja la investigación. En todos los tipos de violencia contra defensores, desde las amenazas hasta asesinatos y desapariciones, existe una prevalencia absoluta de la impunidad.

Hemos observado que este tipo de violencia está muy presente en contra de las personas defensoras en México. Llama mucho la atención el número de casos que se dan en el país. (Una investigación realizada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos documentó que desde el 1 diciembre de 2006 y hasta el 1 agosto de 2023, al menos 93 personas defensoras del ambiente y el territorio han sido víctimas de desaparición; 39 aún no son localizadas).

- Si la violencia de la desaparición no es exclusiva de un país y están observando que se utiliza en contra de personas defensoras del ambiente y el territorio, ¿no consideran necesario tener un registro sólo de la violencia de la desaparición?

Siempre estamos pensando en mejores formas de documentar los casos. Nosotros, de hecho, nos enfocamos sólo en documentar asesinatos, pero siempre estamos buscando maneras de cómo sacar a la luz otro tipo de ataques. Nos hemos enfocado a los asesinatos, porque con eso estamos presentando una fotografía de lo que está sucediendo en el universo de las personas defensoras.

En el caso de las personas defensoras que han sido desaparecidas, como he comentado, si después de seis meses no han aparecido, las incluimos en la lista de personas que han sido asesinadas para no invisibilizarlas.

Somos conscientes de nuestras limitaciones, pero en nuestra voluntad está siempre ir un paso más adelante cada año para hacer justicia a las historias de las personas defensoras.

- La situación de los defensores de América Latina es muy similar en casi todos los países, pero en el caso de México, ¿han notado alguna particularidad, además de la fuerte presencia de la violencia de la desaparición?

Desde que nosotros tenemos datos, México es un país muy violento para las personas defensoras del ambiente y el territorio. De los 1910 casos de defensores que han sido asesinados en todo el mundo desde 2012, 185 de esos homicidios han ocurrido en México. Eso es una barbaridad.

México comparte con América Latina el que muchos de esos asesinatos son de personas que se encuentran en la primera línea de defensa: campesinos, personas que viven en ejidos, indígenas. En México llama la atención el nivel de agresividad en contra de los defensores.