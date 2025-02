$!Detenciones, amenazas y un asesinato: el clima de violencia que enfrentan los defensores que se oponen al Tren Interoceánico en México

“Las obras culminaron. El asunto es que hay afectaciones que aún son muy visibles y que no se atendieron, todo eso ahí sigue y persisten las amenazas. Estamos denunciadas penalmente varias mujeres indígenas, es preocupante y es un claro síntoma de que los derechos no se han respetado”, asegura.

“El asesinato de Arnoldo es un claro ejemplo de la violencia que se está viviendo, como nunca antes se había visto dentro del mismo municipio (de San Juan Guichicovi) y exigimos que se esclarezca, que no quede impune como han quedado otros asesinatos. Ayer fue Arnoldo y a lo mejor mañana puede ser alguien más”, sostiene la defensora en diálogo con Mongabay Latam.

“Nos empezamos a dar cuenta porque hubo amenazas hacia algunas autoridades municipales y ejidales donde les empezaron a enviar mensajes vía telefónica, incluso a visitarlos en sus domicilios, para que ya no exigieran nada, para que permitieran que se realizaran los trabajos del tren”, sostiene.

Para la defensora Juana Inés Ramírez, esto no solo se vio en números, sino también con la irrupción de integrantes del crimen organizado en la región y casos como el hallazgo de una fosa clandestina en San Juan Guichicovi, en 2021.

Los impactos socioambientales y la resistencia pacífica contra el Corredor

Para la construcción del Tren Interoceánico, las autoridades presentaron una Manifestación de Impacto Ambiental de solo una parte del tramo y realizaron una consulta que, de acuerdo con organizaciones y comunidades indígenas, no cumplió con los requisitos del derecho a la consulta estipulados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la propia Constitución, los cuales señalan que debe ser “previa, informada, de buena fe y en el idioma de cada comunidad antes de iniciar todo el proceso de licitación”.

Pese a que en un inicio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que la obra no era viable ambientalmente, terminó autorizando su construcción. Aún está pendiente de concluir la Línea K, que conecta Oaxaca con Chiapas, pues lleva un 66 % de avance, de acuerdo con el gobierno de México, que incluso ha anunciado que busca extender el tramo hasta Guatemala.

Habitantes de San Juan Guichicovi han denunciado una tala de árboles mayor a la anunciada por autoridades, la muerte de peces por la contaminación de los ríos Pachiñé y Malatengo, así como un manantial y arroyo, debido a la ampliación de un gasoducto. Sostienen que usan el agua para el cultivo del maíz y hortalizas, así como para el ganado, actividades domésticas y recreativas.

Una Evaluación de Impacto Ambiental publicada en 2024 y realizada entre comunidades de San Juan Guichicovi con organizaciones y académicos resalta el conocimiento de la biodiversidad que tienen los habitantes, el cual no fue tomado en cuenta por los promoventes del Corredor Interoceánico al presentar su documentación.

En ella, habitantes de diferentes comunidades identificaron 37 especies de animales en alguna categoría de riesgo o amenazadas, como el serete, el jaguar, el mono araña o el tapir, así como 28 especies de flora y diversidad agrícola realizada por los mismos pobladores.

“Hubo muchas observaciones por parte de organizaciones, colectivos, académicos, estudiosos que decían que había ciertas inconsistencias en el manifiesto que minimizaba los impactos ambientales en las comunidades, que no tomaba en cuenta el tema de seguridad en las poblaciones”, cuenta Juana Ramírez sobre la falta de información para iniciar las obras del tren. Señala, por ejemplo, que los cruces peatonales no estaban considerados, que no se conocía a qué velocidad iban a circular los trenes, cuántos iban a pasar al día y cómo iban a quedar los pasos hacia las parcelas solares de los pobladores.

De acuerdo con la defensora mixe, tras la movilización de comunidades de los municipios de Matías Romero, San Juan Guichicovi, de Santa María Petapa, de Barrio de la Soledad y Asunción Ixtaltepec comenzaron las amenazas e intimidación.

Ramírez cuenta que en octubre de 2022, cuando se cambia la autoridad ejidal en la comunidad de Mogoñé Viejo, el comisariado local comenzó a reunirse con autoridades locales y federales, sin tomar en cuenta a su asamblea, para avalar las obras del tren.

“Derivado de esto, en diciembre de 2023, empezaron a meter maquinaria y comenzaron los conflictos porque empezaron a derribar árboles, a dañar cercados e incluso hasta amenazar a compañeros y compañeras diciéndoles que tenían que desalojar”, detalla la defensora.

Ante este escenario, las comunidades plantaron el campamento “Tierra y Libertad”, en febrero de 2023, aunque aseguran nunca haber invadido o bloqueado las vías del tren.