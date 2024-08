Los ecosistemas de manglares cubren aproximadamente 150 000 kilómetros cuadrados a lo largo de las costas del mundo. Las proyecciones que lograron más de 250 expertos a nivel mundial son alarmantes: si no se realizan acciones de conservación, para el año 2050 se perderán unos 7 065 kilómetros cuadrados de manglares, mientras que otros 23 672 kilómetros cuadrados —aproximadamente un 16 % del total de manglares que existen en el planeta— quedarán sumergidos bajo el agua. Esto significa perder no solamente hábitats biodiversos, sino también servicios ecosistémicos cruciales para el planeta.

“Es una isla retirada de la sociedad, estamos lejitos, pero es muy bonita, pequeña y natural, porque no está industrializada”, dice Cruz Gutiérrez. “Todo cambió cuando se inició la construcción de una carretera para la que no se hicieron los estudios correspondientes. Taparon caminos y el agua dejó de fluir como debería. Así empezaron los cambios negativos en el manglar”.

En Isla Arena, Zugey Cruz Gutiérrez no puede observar otra cosa que el mar. No importa en qué dirección vea, el pedazo de tierra que habita —cercano a las costas de Campeche, en México— está rodeado por agua y enmarcado por los atardeceres más bellos que haya conocido. A pesar de la atmósfera tranquila, agrega, hay una situación que le inquieta: la muerte de los manglares de los que depende la vida en esa zona.

Como comunidad pesquera —con casi mil habitantes y ocho cooperativas dedicadas a la pesca artesanal—, la pérdida de manglares ha sido evidente en los últimos años en relación con la poca abundancia de todas las especies marinas que sirven no sólo para la economía de las familias, sino también para su propia seguridad alimentaria.

“Este año, por ejemplo, todos estamos viendo que ha sido muy malo para la pesca. Hay muy baja captura en todas las especies. Por eso hemos aprendido la importancia de mantener el manglar en buen estado, porque si no, los animales no tienen en donde crecer. Nos estamos dando cuenta de que ya no hay ni para nuestro consumo”, asevera Cruz Gutiérrez.