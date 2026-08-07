$!Día Internacional del Gato: El gato es la segunda mascota favorita de los mexicanos, pero solo 16% de sus tutores prioriza su vacunación

El gato ha ido ganando terreno en los hogares mexicanos y representa la segunda mascota favorita con más de 19 millones de gatos domésticos en el País. Sin embargo, solo 16 por ciento de los tutores considera la vacunación como uno de los principales factores para cuidar la salud de sus gatos, de acuerdo con una encuesta global realizada por MSD Salud Animal en 14 países, incluido México.
En el marco del Día Internacional del Gato, este 8 de agosto, especialistas coinciden en que se debe fortalecer la cultura de la medicina preventiva y promover una tenencia responsable que permita proteger tanto a los animales como a las familias con las que conviven.
El crecimiento de la población felina en México responde a cambios en los estilos de vida, la urbanización y la preferencia de muchas familias por animales de compañía que se adaptan fácilmente a espacios reducidos.
Actualmente, 12 por ciento de los hogares con mascotas convive con al menos un gato, mientras que 25 por ciento comparte su hogar tanto con perros como con gatos, una realidad que hace indispensable diseñar estrategias de prevención específicas para cada especie y mantener esquemas sanitarios adecuados durante toda su vida.
Por ello, el Día Internacional del Gato, que se conmemora cada 8 de agosto, fue impulsado en 2002 por el International Fund for Animal Welfare (IFAW) para promover el bienestar y la protección de los gatos en todo el mundo.
Desde 2020, la iniciativa es coordinada por International Cat Care, organización que busca fomentar una convivencia responsable y visibilizar la importancia de la medicina preventiva como parte del bienestar felino.
Pese al creciente interés por los gatos, la percepción sobre la importancia de la prevención aún presenta brechas significativas. La encuesta global de MSD Salud Animal mostró que, cuando se pregunta a los tutores cuáles son los principales factores para mantener sano a su gato, la mayoría menciona una alimentación de calidad (94 por ciento), seguida de las revisiones veterinarias (39 por ciento), el afecto (35 por ciento) y el juego (17 por ciento), mientras que solo 16 por ciento menciona espontáneamente la vacunación.
En contraste, 69 por ciento de los médicos veterinarios considera la vacunación como uno de los pilares fundamentales de la salud felina, reflejando una brecha de conocimiento que puede influir en la continuidad de los esquemas preventivos.
“La popularidad de los gatos ha crecido de manera importante en México, pero ese mismo crecimiento debe ir acompañado de una mayor cultura de prevención. Los gatos requieren atención veterinaria periódica igual que cualquier otra mascota. Vacunarlos, desparasitarlos y acudir a revisiones médicas permite proteger su bienestar y prevenir enfermedades que pueden afectar también a otros animales e incluso a las personas bajo el enfoque One Health”, señaló Alejandro Sánchez, médico veterinario y gerente técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.
En este contexto, el especialista recordó que la tenencia responsable comienza con la prevención y el acompañamiento del médico veterinario.
Además, compartió cinco acciones para proteger la salud de los gatos:
1. Mantener el esquema de vacunación actualizado. Virus como la panleucopenia felina, rinotraqueítis infecciosa felina, calicivirosis y leucemia felina pueden ser prevenibles con vacunación, además, contribuyen al control de enfermedades zoonóticas como la rabia.
2. Desparasitación interna y externa de forma periódica. Aunque los gatos permanezcan en casa, pulgas, garrapatas y parásitos pueden ingresar al hogar, por lo que es importante mantener su desparasitación interna y externa.
3. Acudir al médico veterinario al menos una vez al año. Las consultas preventivas permiten detectar enfermedades de manera temprana y ajustar los planes de vacunación y desparasitación según cada paciente.
4. Esterilizar cuando el médico veterinario lo indique. Además de contribuir al control poblacional, favorece la salud y el bienestar del animal.
5. Proporcionar un ambiente seguro y enriquecido. Una alimentación adecuada, acceso permanente a agua limpia, espacios para explorar, descansar y jugar, así como la identificación del animal, forman parte de una tenencia responsable.
“La medicina preventiva no consiste únicamente en aplicar vacunas; implica construir un plan integral de salud durante toda la vida del gato. Cada visita al médico veterinario representa una oportunidad para prevenir enfermedades, resolver dudas de los tutores y fortalecer el vínculo que existe entre las familias y sus animales de compañía”, concluyó el especialista de MSD Salud Animal.
En este Día Internacional del Gato, MSD Salud Animal en México reconoció la importancia que los felinos han adquirido como integrantes de millones de hogares mexicanos e hizo un llamado a fortalecer la cultura de la prevención mediante revisiones veterinarias periódicas, esquemas de vacunación y desparasitación personalizados, así como acciones de tenencia responsable que contribuyan a proteger la salud y el bienestar de los animales de compañía.