$!Día Internacional del Gato: El gato es la segunda mascota favorita de los mexicanos, pero solo 16% de sus tutores prioriza su vacunación

El gato ha ido ganando terreno en los hogares mexicanos y representa la segunda mascota favorita con más de 19 millones de gatos domésticos en el País. Sin embargo, solo 16 por ciento de los tutores considera la vacunación como uno de los principales factores para cuidar la salud de sus gatos, de acuerdo con una encuesta global realizada por MSD Salud Animal en 14 países, incluido México. En el marco del Día Internacional del Gato, este 8 de agosto, especialistas coinciden en que se debe fortalecer la cultura de la medicina preventiva y promover una tenencia responsable que permita proteger tanto a los animales como a las familias con las que conviven. El crecimiento de la población felina en México responde a cambios en los estilos de vida, la urbanización y la preferencia de muchas familias por animales de compañía que se adaptan fácilmente a espacios reducidos.

Actualmente, 12 por ciento de los hogares con mascotas convive con al menos un gato, mientras que 25 por ciento comparte su hogar tanto con perros como con gatos, una realidad que hace indispensable diseñar estrategias de prevención específicas para cada especie y mantener esquemas sanitarios adecuados durante toda su vida. Por ello, el Día Internacional del Gato, que se conmemora cada 8 de agosto, fue impulsado en 2002 por el International Fund for Animal Welfare (IFAW) para promover el bienestar y la protección de los gatos en todo el mundo. Desde 2020, la iniciativa es coordinada por International Cat Care, organización que busca fomentar una convivencia responsable y visibilizar la importancia de la medicina preventiva como parte del bienestar felino. Pese al creciente interés por los gatos, la percepción sobre la importancia de la prevención aún presenta brechas significativas. La encuesta global de MSD Salud Animal mostró que, cuando se pregunta a los tutores cuáles son los principales factores para mantener sano a su gato, la mayoría menciona una alimentación de calidad (94 por ciento), seguida de las revisiones veterinarias (39 por ciento), el afecto (35 por ciento) y el juego (17 por ciento), mientras que solo 16 por ciento menciona espontáneamente la vacunación.