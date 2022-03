$!Día mundial de la adaptación al cambio climático: cuatro ejemplos exitosos en América Latina que necesitan ser apoyados

Los científicos aseguran que una de las medidas de adaptación más eficientes es conservar y restaurar los ecosistemas, considerando que estos no solo son grandes sumideros de gases de efecto invernadero —el CO2 y otros gases que están sobrecalentando la Tierra— sino que también pueden protegernos de los eventos extremos, como la sequía o las tormentas, que serán cada vez más frecuentes, más severos y prolongados.

Lo peor de esta situación es que los efectos continuarán incrementándose, aseguran los expertos. Es por eso que hoy los esfuerzos no solo deben estar destinados a mitigar el cambio climático, sino también a adaptarse a las nuevas condiciones.

Lo científicos del mundo siguen repitiendo la misma frase: el cambio climático ya está aquí. Y no paran de aportar año a año nueva evidencia. Sin ir muy lejos, el último reporte del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado a comienzos de marzo de este año, revela cómo la seguridad alimentaria de millones de personas está bajo amenaza producto de los fenómenos meteorológicos extremos y también de la elevación de la temperatura del planeta y la acidificación de los océanos que afecta actividades productivas clave como la acuicultura y la pesca.

De hecho, el ex ministro de ambiente Manuel Rodríguez Becerra le dijo a Mongabay Latam que los expertos sostienen que si se hiciera una transformación muy profunda de la ganadería con estos sistemas silvopastoriles se podrían liberar alrededor de 12 millones de hectáreas para otras actividades, incluyendo la reforestación y la restauración de bosques. “Se estaría frente a un programa gigantesco de adaptación y mitigación del cambio climático que resuelve también problemas de pobreza porque los campesinos ganaderos que tienen tres vacas y que de pronto pueden tener 10 mejorarían sus ingresos”, dice Rodríguez.

En Bolivia, “la preocupación que tenemos es el presupuesto. Lamentablemente no hemos podido captar otros fondos, de lo contrario podríamos retomar el trabajo y seguir replicando el proyecto (de siembra de agua) en otras microcuencas”, dice el director de Agrecol.

Por ejemplo, en el caso del silvopastoreo en Colombia, después del plan piloto que terminó hace cuatro años se han transformado solo 100 mil hectáreas ganaderas hacia este sistema, aseguró Rodríguez. “A ese ritmo nos vamos a demorar 100 años en modificar dos millones y medio de hectáreas. Eso no puede ser”, sostuvo el ex ministro.

Existen numerosas experiencias en el mundo que apuestan por la adaptación para mejorar la cantidad y calidad del suministro de agua, diversificar los cultivos, crear sistemas de alerta temprana, restaurar ecosistemas, entre otros. Sin embargo, aunque muchos de estos proyectos son buenos, no tienen la escala suficiente para generar un impacto significativo, concluye un análisis realizado por los expertos en cambio climático del IPCC. “Existen brechas entre los niveles actuales de adaptación y los niveles necesarios para responder a los impactos y reducir los riesgos climáticos”, dice el informe realizado por el panel de expertos, quienes señalan como uno de los principales obstáculos para reducir esta brecha a la falta de financiamiento.

Equipo durante la siembra de mangle rojo (Rizophora mangle) en los esteros del territorio comcaac. Erika Barnett a la izquierda. Foto: Gerardo López

En México, “la Comisión Nacional Forestal (Conafor) no considera los mangles como especies forestales susceptibles de apoyo para trabajo comunitario”, asegura Mellado, por lo mismo, el equipo de conservación no ha podido acceder a financiamiento público. “Se necesita que volteen a ver proyectos como este y otros más que deben existir por ahí y que les ocurre lo mismo que a nosotros, que no pueden acceder a la ayuda necesaria para llevarlo a la escala que de veras provoque una transformación en el ambiente, que de veras valga la pena. La escala de nosotros es muy marginal: 4000 mangles al año”, dice Mellado.

Hasta ahora, la mayor parte del esfuerzo económico ha estado puesto en las medidas de mitigación para impedir que la temperatura del planeta sobrepase los 1.5° grados en comparación a la era preindustrial. Reforzar el financiamiento de la adaptación, sin embargo, es una prioridad que ya está planteada y que, según sostiene Manuel Pulgar-Vidal, exministro de Ambiente de Perú y hoy líder de Clima y Energía para WWF, será uno de los puntos fuertes a tratar durante la próxima COP 27 donde “se esperan muchos avances” en ese sentido.

Avanzar en la adaptación al cambio climático es urgente y sobre todo en América Latina, donde los países enfrentan mayores vulnerabilidades que los desarrollados debido a que los efectos del cambio climático “se ven profundizados por la pobreza e inequidad”, asegura Thelma Krug, vicepresidenta del IPCC. Si el panorama no cambia, añade Krug, los impactos del cambio climático podrían afectar el rol de la región como productor de alimentos y alterar dramáticamente la seguridad alimentaria.