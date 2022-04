Día Mundial del Agua: la urgencia de proteger las aguas subterráneas en Latinoamérica

Al abrir la llave de la regadera, al lavar los trastes, al preparar sus alimentos o al llenar un vaso, ¿se ha preguntado de dónde se extrajo esa agua? Lo más probable es que se trate de aguas que durante 100, 200, 300 o más años estuvieron resguardadas en el subsuelo. Tan bien es posible que esas aguas provengan de una zona en donde se está extrayendo más agua de la que está ingresando a ese sistema. Y es casi seguro que en su país no existan datos suficientes ni adecuados sobre cuál es la situación de las aguas subterráneas.

Las aguas subterráneas, se remarca en el documento, son la única forma viable y asequible de extender el acceso básico al agua a las poblaciones rurales a las que aún no se les garantiza el derecho humano al agua.

Ante el escenario de cambio climático, y cuando hay un ritmo anual del 1 % de crecimiento del uso de agua, el informe señala que considerar a las aguas subterráneas como un bien común y no como una propiedad privada, mejoraría su gestión y traería beneficios a los seres humanos, pero también a los múltiples ecosistemas que dependen de las aguas subterráneas.

Entre los problemas que tiene América Latina cuando se habla de aguas subterráneas está la contaminación del agua, pero sobre todo la explotación no controlada: existe un subregistro de los pozos existentes y un gran número que son ilegales, destacó Manganelli.

“Por la relativa abundancia del agua que hay en la región latinoamericana, el tema de las aguas subterráneas no se toma en cuenta como se debería”, advirtió Alberto Manganelli, director ejecutivo del Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas en América Latina y el Caribe (CeReGas), durante la conferencia “El estado que guarda el agua subterránea en Latinoamérica”, realizada como parte de un webinar el pasado 15 de marzo.

Hace años que el cauce del río Putaendo, en Chile, no trae agua y se ha transformado en un basural.

Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, por ejemplo, no tienen una red nacional de monitoreo; solo se hace en algunas regiones o en acuíferos muy particulares.

En el caso de México no se conoce cuánta agua ingresa de manera natural a los acuíferos. El investigador Óscar Escolero señala que se tienen datos sobre cuánta agua extrae la industria y del abastecimiento urbano, pero no se tiene información real sobre el uso agrícola, porque la mayoría de las concesiones destinadas a este sector no cuentan con medidor ni pagan derechos de agua.

“El monitoreo es una sabia inversión”, señala el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2022, porque al “identificar los problemas en una fase temprana puede resultar muy ventajoso, ya que es posible introducir medidas de mitigación antes de que se produzca un grave deterioro de los recursos”.

El informe de las Naciones Unidas señala que “los datos sobre las aguas subterráneas, recogidos con fondos públicos, deberían ser de libre acceso. Las empresas privadas deberían publicar los datos y la información importante relativa a los parámetros de las aguas del subsuelo”.