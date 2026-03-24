Día Mundial del Agua: redes de mujeres que se rebelaron contra la desigualdad para proteger este recurso

La crisis hídrica mundial impacta de forma diferente a mujeres y niñas. Donde hay menor acceso al agua, las desigualdades se hacen más evidentes. Sin embargo son las principales responsables de recolectarla y gestionarla, al dedicar tres veces más horas que hombres y niños. Cuidan a quienes enferman por consumo insalubre de agua, pero quedan excluidas de la toma de decisiones, financiamiento y gobernanza del recurso, de acuerdo con Naciones Unidas. Este Día Mundial del Agua 2026, Mongabay Latam muestra casos de mujeres que sostienen, defienden y gestionan el agua en sus territorios.

Defender los páramos, el agua y la vida en Colombia El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán nació hace 16 años para proteger el derecho al agua ante la industria minera en el departamento de Santander, Colombia. Un conflicto que persiste hasta hoy en uno de los ecosistemas clave para el abastecimiento del 70 por ciento del agua a nivel nacional. Mayerly López Carreño, integrante de esta plataforma, ha formado parte de este colectivo, donde los principales impactos socioambientales recaen precisamente en mujeres. “En los territorios donde las multinacionales han dejado su desastre lo que se ve es que las mujeres y niñas son las más impactadas. Por ejemplo, en la Guajira [Departamento cercano a Santander] tienen que caminar kilómetros para traer el agua. Son las que tienen que alimentar a sus familias, pero también las que sufren consecuencias de esos impactos que generan la presencia de multinacionales a raíz del aumento del alcoholismo, de la violencia intrafamiliar, del trabajo infantil, de la prostitución”, sostiene la defensora. Un informe de ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas señala que al menos en 53 países, mil 800 millones de personas viven en hogares donde es necesario recolectar el agua potable fuera de la vivienda. En el 70 por ciento de los casos, esta labor recae en mujeres y niñas, lo que “limita sus oportunidades de educación, actividades productivas y ocio, y las pone en riesgo de lesiones o violencia”.

El Páramo de Santurbán mantiene un fuerte conflicto socioambiental por las concesiones mineras para explotar oro en un ecosistema clave para el abastecimiento de agua. ( )

En la defensa del agua y el Páramo de Santurbán, sostiene López, estos impactos se han observado en la estigmatización contra mujeres defensoras. “Durante 16 años hemos sido estigmatizadas por las multinacionales, sus aliados y las personas que tienen algún contrato al tratarnos de guerrilleras o de que somos parte de algún grupo al margen de la ley y de esa manera deslegitimar nuestra defensa del agua y nuestro trabajo comunitario”, dice López a Mongabay Latam. En marzo de 2025, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, lo que delimitó más de 76 000 hectáreas del complejo de páramos y suspendió los proyectos concesionados a mineras para la explotación de oro. La oposición a la minería de oro en el Páramo de Santurbán también generó hostigamiento contra defensores como López, quien fue objeto de publicaciones y campañas en redes sociales donde se cuestionó su labor socioambiental y se le acusó de querer adueñarse del oro que hay en la provincia y que industrias mineras buscan explotar. López destaca el papel de las mujeres defensoras del páramo en este proceso y en la movilización para proteger la principal fuente de agua de casi dos millones de personas que habitan en la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana. “Somos las que hemos sostenido el proceso desde la denuncia pública, la pedagogía hacia las comunidades, visibilizando esta problemática no sólo en Colombia, sino también a nivel internacional”, sostiene la defensora que también forma parte de la Corporación para el Buen Ambiente (Corambiente), que integra a mujeres campesinas de la zona de Santurbán en defensa del agua y los ecosistemas a través de la agroecología.

Defensores del agua y el territorio llevan años exigiendo que el páramo sea libre de actividad mineta. ( )

Pese a que los proyectos mineros en el corazón del Páramo de Santurbán aún están por definirse y a los riesgos que implica proteger los ecosistemas en Colombia —el país más letal para defensores del territorio—, López sostiene que se trata de una defensa de la vida. “Si dejamos que las mineras afecten Santurbán, ya no habrá posibilidad de vida digna en esta ciudad donde crecimos, donde hicimos nuestro plan de vida y donde queremos seguir viviendo”, advierte.

Perú: el río como parte de la familia del pueblo kukama kukamiria Para el pueblo kukama kukamiria, el río Marañón representa no solamente un ser vivo, sino alguien de la familia. A la madre de estas aguas la conocen como purahua, una boa gigante que vive bajo en el río, lo mantiene vivo y lleno de peces. “El río es sagrado, tiene espíritu de gente y por eso nosotras le tenemos un respeto inmenso a nuestros ríos, cochas, lagunas y quebradas. Gracias a los ríos tenemos nuestros bosques, humedales, nuestro territorio ancestral, el aguajal [humedal de palmera de aguaje]”, explica la defensora del río Mari Luz Canaquiri Murayari a Mongabay Latam. En marzo de 2024, Canaquiri y la Asociación de Mujeres Huaynakana Kamatahuara Kana (“mujeres trabajadoras” del distrito de Parinari) lograron una sentencia judicial que reconoce los derechos de la naturaleza para proteger al río Marañón de la contaminación, lo que le valió ganar el Premio Medioambiental Goldman 2025, el más importante para activistas ambientales.

Mari Luz Canaquiri Murayari en el río Marañón. ( )

Para obtener logros como este, cuenta la dirigente, las mujeres kukama tuvieron que organizarse para ser escuchadas, ya que antes no eran tomadas en cuenta. “No podíamos opinar en una asamblea, no podíamos hablar lo que nosotras estábamos viendo, por ejemplo, cuando había un derrame de las empresas petroleras que están asentadas en nuestro territorio desde hace ya más de 50 años”, expone Canaquiri. Esta es una situación vigente en varios países, pues cerca del 15 por ciento aún no cuenta con mecanismos que garanticen la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del agua, de acuerdo con un reporte de la Asociación Mundial para el Agua y Naciones Unidas. En el caso de las mujeres kukama, las afectaciones al río y a la salud de las comunidades fueron parte del motivo por el cual se organizaron para defenderlo, y con ello, sus medios de vida. “La población se empieza a enfermar y todo eso a nosotras nos animó también a proteger lo que tenemos porque el pueblo kukama sin peces no puede vivir”, sostiene la lideresa, quien destaca la importancia del río no solo para pescar, sino también para sembrar especies frutales, maderables y medicinales en la comunidad de Shapajilla, en el distrito de Parinari, en la región amazónica de Loreto.

La Asociación de Mujeres Huaynakana Kamatahuara Kana logró que la Justicia reconozca al río Marañón como sujeto de derechos. ( )

La dirigente sostiene que a nivel comunitario, la agrupación de mujeres kukama ha priorizado la defensa del agua, pues no solo ven amenazados sus medios de vida, sino también sus prácticas ancestrales, como los rituales de sanación que hace curanderos y chamanes cuando una persona enferma. “El agua es fundamental para la vida y año tras año no tenemos agua para consumo humano ni los servicios básicos. Hemos priorizado defender nuestros ríos también, porque ya no tenemos peces para comer. Los ríos también mantienen a los espíritus que siguen viviendo debajo del agua”, comenta Canaquiri sobre los karuaras, familiares fallecidos y convertidos en seres que viven en el fondo de los cuerpos de agua, según la cosmovisión de su pueblo. La protección del río Marañón sigue siendo un reto para esta agrupación de mujeres, pese a la resolución judicial, por lo que la lideresa resalta la importancia de transmitir el compromiso a las juventudes kukama. “Proteger los ríos y los territorios es proteger nuestra propia vida porque ahí está nuestra comida de todos los días. Queremos un ambiente sano y limpio para poder seguir viviendo”, exclama.

“Sin las mujeres no hay agua”: red de cuidadoras por la justicia ambiental en México En Chiapas —uno de los estados con mayor riqueza hídrica de México, pero también con menor acceso al agua— una red de mujeres ha trabajado por 16 años en la gestión del agua como un bien común que implica también el derecho a la salud, a la alimentación, al medioambiente y al territorio. Con el reto de impulsar procesos organizativos entre mujeres fue que nació la organización Agua y Vida: mujeres, derecho y ambiente, una iniciativa que impulsa y acompaña mecanismos de justicia ambiental desde el ecofeminismo.

A través del ecofeminismo, la organización acompaña y capacita a comunidades de mujeres para el cuidado y la gestión del agua. ( )

“Hemos superado el reto de la organización de las mujeres en los espacios para la defensa del agua, pero todavía sigue presente el machismo. Las mujeres no son tomadas en cuenta de manera suficiente en los espacios de toma de decisiones sobre el agua y su relación con los otros derechos”, dice Angélica Schenerock, coordinadora general de Agua y Vida. La organización acompaña, por ejemplo, a mujeres de Valle de Jovel, un territorio en la localidad de San Cristóbal de las Casas que cuenta con importantes humedales de montaña y que vive una disputa territorial por la extracción de agua que realiza una refresquera, mientras las comunidades tienen dificultades para obtenerla. “Buscamos dar elementos teóricos vinculados a un marco legal mexicano, también internacional, del derecho al agua, y también una formación práctica, qué podemos hacer a nivel local para cuidar del agua y tener más acceso. Eso incluye aprender ecotecnologías de almacenamiento del agua y de reciclaje no sólo para los seres humanos, sino también para los ecosistemas”, explica Schenerock a Mongabay Latam. Esto se ha traducido en iniciativas organizadas e impulsadas por mujeres para la captación de agua en una región que suele ser lluviosa, el tratamiento de aguas negras y la resistencia al monocultivo de palma aceitera en sus territorios. “Chiapas es el principal estado productor de palma en México, que consume muchísima agua. Hemos acompañado también procesos de organización, de crear conciencia sobre los peligros o las amenazas que significan los proyectos de monocultivos y cómo al defender el agua también estamos defendiendo el territorio como un todo”, expone.

Redes de mujeres en Chiapas se han organizado para fortalecer su voz en asambleas y tomas de decisiones sobre el agua. ( )