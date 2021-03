El alto uso de computadoras y celulares pasa factura a la salud visual

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo)._ Despertarse y revisar las redes sociales en el celular, enterarse de las noticias, ver una serie mientras se desayuna, conectarse a la clase virtual o comenzar a trabajar en la computadora, terminar y ver un poco de televisión, o bien, alguna serie en streaming, hacer la tarea o ver una película antes de dormir. Todas estas actividades cada día resultan ser más cotidianas, en especial con la pandemia que ha llevado a las personas a permanecer en casa para evitar contagios de la Covid-19.

Los niños se vieron obligados a dejar sus salones de clases en las escuelas para acceder a aulas virtuales desde casa. También el home office se convirtió en una realidad para los adultos afortunados que pueden realizar su trabajo desde el hogar. Sin embargo, esto ha llevado a las personas a estar más expuestas a computadoras y dispositivos móviles. De acuerdo con el estudio “Bienestar y Tecnología en Confinamiento” del grupo Youth in Transition del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, desde el inicio de la pandemia, los mexicanos pasan en promedio 9.1 horas al día frente a una pantalla.

Tábatha Cardona es profesora de ciencias en una secundaria de la Ciudad de México, con la pandemia tuvo que adaptar sus clases al modo virtual y eso implicó pasar más tiempo frente a la computadora, entre cuatro y cinco horas diarias, ya sea en clase, revisando tareas o preparando sus actividades. A esto se suman las horas que pasa después viendo algo de televisión o una serie en streaming, lo que da un total de aproximadamente ocho horas diarias, un aspecto que ha repercutido en su vista.

“Mi vista sí se siente muy cansada, llega al punto en el que me empiezan a arder los ojos, me llegan hasta a llorar y también me llego a marear de tanto tiempo frente a la computadora revisando trabajos, leyendo comentarios, contestando, haciendo material, etcétera, todas esas son altas y bajas de pantallas, algunas con más luz, otras con menos luz”, contó la maestra Tábatha a SinEmbargo.

De acuerdo con la investigación de la organización Fight for Sight, 38 por ciento de los encuestados en el Reino Unido refirió sentir su vista más afectada por el uso de las pantallas durante la pandemia, algunos incluso reportaron sufrir de dolores de cabeza o migraña.

“Estar más tiempo en pantallas obviamente ha hecho que se te canse el ojo, los sientas secos, puedes llegar hasta a tener dolores de cabeza, a veces hasta no enfocar bien, ves bien desde temprano que empezaste a trabajar y después ya no, eso obviamente es el exceso de estar frente a una pantalla y eso hace que se te irriten [los ojos]”, explicó en entrevista la doctora Luz Elena Concha del Río, cirujana oftalmóloga y jefa de Clínica de Enfermedades Inflamatorias Oculares de la Asociación para evitar la Ceguera en México IAP.

La doctora Concha del Río precisó que el confinamiento y la exposición a los dispositivos afecta también a aquellos que ya usaban lentes con algún tipo de graduación. Respecto a esto, la profesora Tábatha Cardona hizo notar que ella usa lentes ya que no ve bien de lejos, pero con esta pandemia y la exposición a las pantallas refirió sentir que “no están rindiendo lo que deberían” debido a que parpadea mucho, le cuesta más trabajo enfocar o le lloran más los ojos, indicadores que señalan que debe asistir con un especialista a revisar su graduación.