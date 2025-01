$!El ‘basurero’ de EU: México y Canadá reciben la mayoría de los residuos peligrosos

Permitir que los residuos peligrosos atraviesen la frontera y no estén sujetos al control regulatorio de EU es particularmente problemático cuando terminan en lugares donde la gestión medioambiental está desactualizada, o es inadecuada o inexistente, dicen los especialistas en temas ambientales.

Empresas de Estados Unidos exportan unas 900 mil toneladas de residuos peligrosos a otros países cada año, lo que plantea interrogantes acerca de los posibles impactos en la salud y el medio ambiente, encontró una investigación de the Guardian y Quinto Elemento Lab.

Por Erin McCormick y Verónica García de León / The Guardian y Quinto Elemento Lab

Barnes Johnson, exdirector del área de la EPA que monitorea la exportación de residuos, explicó que esta agencia no tiene manera de supervisar las emisiones o la seguridad de las fábricas que procesan los desechos en los países receptores, como lo hace en las plantas de EU. Así que es difícil que los reguladores estadounidenses sepan exactamente qué ocurre con los materiales peligrosos una vez que salen de sus fronteras.

Una vez exportados los residuos peligrosos, EU ya no tiene autoridad para regularlos.

”El comercio de residuos funciona como cualquier otro... encuentran el lugar más barato a donde llevarlos”, dijo Tim Whitehouse, exabogado de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) que ahora dirige la organización sin fines de lucro Public Employees for Environmental Responsibility. “Los transportistas saben a dónde enviarlos... a menudo terminan ahí donde las regulaciones son más débiles”.

La planta de Temarry en Tecate, cerca de la frontera con California, estuvo cerrada durante dos meses en 2022, luego de que una reacción química provocó la liberación de químicos y olores fuertes al aire de la zona, de acuerdo con información del ayuntamiento. Las autoridades locales criticaron a la empresa por carecer de procedimientos para atender derrames y por no etiquetar correctamente sus productos químicos, según el semanario local Zeta.

Pero los problemas de la empresa han sido bien conocidos. Triumvirate Environmental, una empresa estadounidense que compró a Temarry en 2021, planteó en un litigio que los equipos de la empresa en México ernan “lamentablemente inadecuados para probar, analizar y procesar” los desechos que había prometido manejar. También alegó que sus empleados atestiguaron cuando el exdirector de la empresa en México dio la orden a un chofer para que llevara los residuos a un lugar no autorizado y los arrojara a cielo abierto.

“Puede ser difícil de imaginar, pero transportar residuos peligrosos a México no sólo es legal, sino que en muchos casos, es realmente más barato, más seguro y tiene un menor impacto ambiental que otras formas de eliminación”, anuncia un folleto en línea de Temarry Recycling , que tiene una planta de reciclaje en Tecate, Baja California. “Al transportar residuos peligrosos a Temarry en México, la responsabilidad legal de los generadores estadounidenses por los residuos termina en la frontera de Estados Unidos”.

Eduardo Alverde Villarreal, director general de Zinc Nacional dijo en un comunicado que no tenía suficiente información para comentar sobre estos hallazgos, pero que la empresa estaba “comprometida a operar con transparencia, en cumplimiento de la ley y con un sentido de responsabilidad social siguiendo los más altos estándares de la industria”. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dijo que estos hallazgos ameritan una investigación.

Como revelaron ayer the Guardian y Quinto Elemento Lab, los estudios realizados a muestras de tierra y polvo indican que casas y escuelas alrededor de la planta están contaminadas con altos niveles de plomo, cadmio, arsénico y zinc.

Las principales normas que regulan las emisiones industriales en México son laxas, o en algunos casos, no se han actualizado en más de dos décadas. Los expertos en temas medioambientales dicen que esto es problemático porque las normas no reflejan los últimos conocimientos científicos sobre cómo afectan los contaminantes a la salud de las personas.

Ejecutivos de la empresa declinaron hacer comentarios a the Guardian y Quinto Elemento Lab. Al momento del suceso en 2022, los responsables de la compañía emitieron un comunicado en el que afirmaron que las “operaciones son legales y cumplen las normas más estrictas de seguridad y protección del medio ambiente”, según publicó Zeta.

La planta fue adquirida en 2013 por la minera internacional Glencore. Hoy día recibe decenas de miles de toneladas de residuos electrónicos y otros materiales contaminados provenientes de compañías en EU, incluidas empresas de Silicon Valley y Nueva York, según los registros canadienses de residuos peligrosos obtenidos por the Guardian y Quinto Elemento Lab. También recibe residuos de Rusia, Brasil y Alemania, de acuerdo con una investigación de Radio-Canadá.

“Hemos estado tomando medidas enérgicas contra las emisiones de plomo del reciclaje de baterías en Estados Unidos, y ahora parece que parte de ese material simplemente está saliendo del país”, dijo Jane Williams, directora ejecutiva de California Communities Against Toxics. “Básicamente, lo que estás haciendo es evadir las regulaciones sobre residuos tóxicos al llevarlos a México”, dijo.

Los responsables de Eléctrica Automotriz Omega no respondieron a la solicitud de comentario.

Luis Hernández, un extrabajador de Eléctrica Automotriz Omega, una de las seis empresas de reciclaje que reciben baterías estadounidenses en el área de Monterrey, afirmó que estaba agotado por los turnos nocturnos de 12 horas en la planta, donde trabajó durante 23 años. Dijo que lo despidieron en 2021, después de que empezara a preguntar por las horas extra no pagadas.

El hecho de que la inmensa mayoría del plomo necesario para fabricar baterías para vehículos venga del reciclaje es prueba de lo eficaz que puede ser la recuperación de metales. Pero a los grupos ecologistas les preocupa que los trabajadores y habitantes de los países que reciben las baterías de desecho no tengan la misma protección frente al plomo que los habitantes de EU.

Ahora Stablex propone duplicar su capacidad sobre terrenos municipales y de esa manera seguir operando hasta 2065. La ampliación se construiría sobre bosques y humedales a las orillas de una zona ambientalmente sensible.

En una declaración escrita, los ejecutivos de Glencore señalaron que las mismas autoridades sanitarias dijeron que no pueden concluir una relación de causa-efecto entre las actividades de Horne y los problemas de salud en la comunidad. Según este comunicado, en el territorio donde se encuentra la fundidora se registra la esperanza de vida más alta de la región (aunque es inferior a la del conjunto de Quebec) y dice que según los últimos informes de Salud, tiene tasas de cáncer de pulmón inferiores a las del resto de la región. Glencore dijo que ha reducido sus emisiones de arsénico, que causa cáncer, y prevé reducirlas aún más.

”No conocemos el riesgo para la salud que representan estos números, pero sabemos con certeza que nuestros cuerpos están absorbiendo un producto tóxico que no tiene un nivel seguro de exposición”, dijo Vincelette. Ella ha aprendido que, a largo plazo, la exposición al arsénico puede provocar cáncer, trastornos neurológicos, problemas endócrinos, enfermedades cardíacas y pulmonares, problemas de desarrollo neurológico en los niños y muerte fetal.

“Si bien recibimos materiales de otras jurisdicciones, es importante recordar que el medio ambiente no conoce fronteras”, dijo. “Los envíos transfronterizos de residuos son bastante comunes, incluidos los envíos de Canadá a los EU y de los EU a Canadá”.

El informe recomendó no autorizar la ampliación. Además,propuso hacer pruebas de la eficacia del proceso de Stablex tomando muestras de las celdas en los vertederos existentes. También sugirió reforzar la vigilancia de las barreras que rodean al vertedero para asegurarse de que no contamine los humedales circundantes en décadas futuras.

Se trata de un centro de tratamiento de residuos industriales y vertedero operado por Stablex, una empresa estadounidense. Ocupa un terreno del tamaño de 250 campos de fútbol americano en las afueras de la ciudad de Blainville.

“Los ciudadanos tienen mucho miedo: temen el cáncer, temen por sus hijos e incluso por sus perros”, dijo. “Existe un riesgo de catástrofe medioambiental”, añadió. “A la gente le preocupan el transporte, posibles explosiones y el agua que escurre fuera del sitio”.

Sin embargo, la empresa dijo que su más reciente propuesta está diseñada para mantener los residuos lo más lejos posible de los pobladores.

Las muestras de agua y de sedimentos tomadas en diciembre de 2023 por vecinos en los alrededores del vertedero detectaron niveles de cadmio 320 veces superiores a los estándares medioambientales de Quebec para sedimentos en arroyos y ríos, así como niveles preocupantes de arsénico, cobre y zinc.

Pero en abril, el ministerio de Medio Ambiente de Quebec hizo su propio muestreo del agua y dijo que, aunque encontró algunas anomalías, “se consideran aisladas y no preocupantes”.

Couture dijo que la empresa no puede hacer comentarios sobre las pruebas hechas por los vecinos porque no conoce la metodología. Pero dijo que, en el transcurso de ocho años, el gobierno ha realizado “65 inspecciones de campo y varias tomas de muestras que no detectaron fuentes de contaminación”.

“Aunque compartimos el objetivo social de reducir los residuos peligrosos, la realidad es que debemos seguir gestionando de forma responsable los residuos generados en la producción de bienes de consumo que la gente utiliza cada día”, afirmó. “Sin una instalación como la nuestra, estos materiales podrían acabar dispersos en el medio ambiente sin un tratamiento o control adecuados”.

El año pasado, tras las protestas ciudadanas, la ciudad revocó su oferta de terrenos municipales para la ampliación. Los ecologistas locales afirman que la empresa y el gobierno de Quebec siguen presionando para que se apruebe.

Los grupos ecologistas afirman que no están presionando para que se cierre el vertedero, sino que quieren que sólo reciba residuos procedentes de Quebec que, según ellos, podrían tratarse sin una ampliación.



Ojos que no ven

En los últimos años aumentaron las exportaciones estadounidenses de residuos peligrosos a otro destino aún más lejano. Corea del Sur recibió entre 2018 y 2022 aproximadamente 907 mil toneladas de desechos, en su mayoría baterías de plomo, y es el único otro gran receptor de residuos peligrosos estadounidenses además de México y Canadá. La cantidad que recibe se ha más que duplicado en cinco años, pasando de casi 129 mil toneladas a 269 mil toneladas en 2022.

Algunos expertos sostienen que EU debería hacer un replanteamiento fundamental de cómo maneja sus subproductos más tóxicos.

“Estados Unidos debería estar gestionando sus propios residuos peligrosos de una manera ambientalmente racional”, dijo Lee Bell, experto internacional en contaminantes tóxicos y asesor político de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN).

Bell señaló el “principio de proximidad” adoptado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, según el cual los residuos deben gestionarse lo más cerca posible del lugar donde se generan para evitar el riesgo de contaminación causada en el transporte o por un mal manejo.

Las reglas de exportación se han mantenido prácticamente sin cambios a pesar de las importantes negociaciones comerciales a lo largo de las décadas, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que permitió un mayor comercio entre EU, Canadá y México, y un tratado de 2020 que actualizó estas disposiciones, dijo Simone Müller, profesora de historia ambiental global en la Universidad de Augsburgo, Alemania.

“Parte del problema de los residuos es que si está fuera de la vista, está fuera de nuestras mentes”, afirma Müller, catedrática de Historia del Medio Ambiente Mundial y autora de un libro acerca de la historia de EU vertiendo sus residuos en otros países.

“Si nos viéramos obligados a encontrar soluciones a nuestros residuos peligrosos -y no a pensar ‘voy a pagarle a esta empresa y se los van a llevar’-, por fin empezaríamos a hablar acerca de cómo reducir la generación de residuos”, dijo.



Carey Gillam contribuyó a este reportaje.



