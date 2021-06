El ‘exterminador’ de palomas

COAHUILA._ Ya no son las tolvaneras lo más característico de La Laguna, ni ese calor tormentoso que se eleva entre la lluvia de tierra. Ya no es solo el Cristo de las Noas que, con las manos en cruz, mira desde el cerro la franja entre Coahuila y Durango, ni la fama migrante de los lonches de adobada lo que viene primero a la mente. Son las palomas. Cientos de aves y sus vuelos coordinados en el cielo de la región, que desde 2019, en silencio, se convirtieron en una plaga.

—El problema principal es el ambiente en el que vivimos, no las palomas... En las heces no se encuentran dichos patógenos, sino en aquellas que han sido expuestas en un ambiente orgánico y húmedo, aunado al calor excesivo de La Laguna— asegura el académico.

El tinaco de la casa no está a la intemperie. Al menos no como suele ocurrir en la mayoría de las viviendas mexicanas. Se encuentra protegido por una estructura de cemento en forma de cubo que impide que los rayos del sol le den directamente. Así que para asomarse, José tuvo que avanzar primero por el suelo, incrédulo, por la cantidad de plumas y excremento de paloma.

El techo, no hace falta decirlo, estaba infestado de palomas. Y no solo vivas. También hay cadáveres, estiércol, plumas, restos inentendibles de cosas que parecen ser comida o vómito o ambas.

No sabe explicar bien qué es, pero nunca le gustaron realmente esos pájaros. Quizá son los ojos saltones, tal vez el canto monótono y casi robotizado, a lo mejor que, en efecto, le parecen ratas rechonchas que puede volar y defecar por donde quiera. No sabe bien qué es, pero acaso el destino lo dispuso para ser el encargado de combatirlas.

La familia compuesta por el matrimonio y cuatro hijos tenía apuros económicos. Y José, aunque no era el más mayor, comenzó a trabajar para expiar la falta de dinero. Unos años más tarde, quedó claro que no sería una etapa, que no podría continuar estudiando para lograr su sueño, pues su padre se fue de casa, como dice él, “sin dejar rastro”. Justo como la lluvia lagunera que, de un momento a otro, desaparece.

Todos los días desde que inició su negocio de control de plagas, José Guajardo llega a su hogar cubierto en sudor, con la piel bronceada, una gorra, una camisa larga, cubrebocas, lentes protectores, y botas impermeables. Tiene cuidado de no tocar nada a su alrededor. No quiere contaminar algo por error; las jornadas de 12 horas limpiando caca de paloma en techos laguneros puede tener consecuencias graves. Las noticias lo confirman.

José ya se ha acostumbrado a estas imágenes, pero no a los olores. Con las cascadas de desechos que escurren desde el techo, las pestilencia consume el oxígeno limpio. De no ser por el cubrebocas, dice el exterminador, habría vómito seguro.

José suspira. Es lo que menos le gusta de su trabajo. Desde que tiene el negocio ha explicado hasta el cansancio que su fin no es el exterminio, sino el de prevenir la proliferación de las palomas. Aún así, no dejan de atacarlo en redes sociales.



¿Hay una solución?

Hace más de un año, a mediados de 2020, a José le llamaron para asistir a un departamento que era alquilado al norte de la ciudad, una zona con un gran problema de plaga. Los últimos inquilinos habían dejado una ventana abierta procedente del baño sin darse cuenta. El lugar duró sin atención varios meses, en los cuales las palomas se apoderaron de las instalaciones.

Cuando José entró con el rostro cubierto y su equipo de trabajo, como un soldado en la primera línea de batalla, encontró una catástrofe: cada rincón de la casa, tanto escaleras, cocina, sala, y muebles, estaban cubiertos de excremento blanco, nidos, huevos y orina. Era una cueva de palomas alborotadas.

–Es lo más impactante que he visto– confirma.

Y esa imagen le ayudó a dimensionar la gravedad del problema. Aquel departamento era justo como La Laguna. Un nido de palomas que nadie advirtió a tiempo. Sin control, sin cuidado, sin aparente solución.

Fue solo tras la muerte de Nataly, a inicios de mayo de 2021, y tras los enfrentamientos entre diversos grupos de ciudadanos, que la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torreón lanzó una acción en espera de dar una resolución.

Se trata de un estudio piloto, que busca probar la eficiencia de un producto químico. El director de la dependencia, Felipe Vallejo, asegura que el estudio que se está realizando, más allá de comprobar que se trata de un método preventivo y control de plagas efectivo, va por algo más importante: demostrar que no es nocivo para las palomas y que no significa ningún tipo de maltrato.

–Lamentablemente, tuvo que morir una niña para que la población pudiera darse cuenta de la magnitud del problema, y lo poco atendido que está. Vivimos sobre un nido de palomas, que ciertamente, ha sido culpa del descuido humano –dice José mientras coloca una malla de polietileno sobre un tinaco para protegerlo de la corrosión.

La labores del exterminador que no es exterminador concluyen a las cuatro de la tarde, después de barrer la poca agua que queda del techo y meter los desechos en bolsas de basura.

–Está feo. Pero está más feo no tener para comer. No tener para vivir o mantener a tu familia. Eso está más feo. Nada es fácil. A mí me tocó así –suelta entre risas mientras termina de barrer–. La mierda tiene la propiedad de que entre más la mueves, más apesta. Yo ya me acostumbré a la peste. Pero siempre acuérdate: entre más le muevas a la mierda, más va a oler. Y eso aplica en todos los sentidos de la vida.

La parvada de palomas que antes estaba sobre el cable ha desaparecido casi por completo. Pero una de ellas, empapada de agua y excremento húmedo, se lanza al vuelo. Y en cada aleteo deja caer desperdicios mientras busca otro lugar donde hacer nido.



Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

semanario.vanguardia.com.mx