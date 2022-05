$!El hombre que capturaba tragedias

Texto: Daniela Rea y Juan Veledíaz

Fotos: Archivo Cuartoscuro

Metinides, aquel fotógrafo cuya primera imagen publicada a sus 12 años fue la de un hombre decapitado por un tren, el mismo niño que hacía posar a asaltantes y asesinos orgullosos de su crimen, aquel hombre que retrataba en el altar de una iglesia las ensangrentadas cartas de amor de una novia suicida, el mismo señor que auxiliaba a las víctimas de un accidente antes de dispararles con su cámara, un excepcional testigo del infortunio a quien le gustaba congelar el rostro de los curiosos que aparecen siempre para rodear a un cadáver en la calle, es decir, Enrique Metinides, un descendiente de inmigrantes griegos, se ha sentado a recordar sus 50 años de trabajo en el diario La Prensa, y dice que, si pudiera escoger de vuelta, ya no volvería a ser fotógrafo.

Ahora Metinides está sentado en un sofá de su casa al sur de Ciudad de México mientras sus fotografías son expuestas en galerías de Londres, Tokio y New York.

Dice que no viaja en avión porque le teme a las alturas desde que, cuando tenía más o menos 7 años, unos muchachos de su barrio lo colgaron con una soga atada a sus pies desde el sexto piso de un edificio en la Calle Vizcaínas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde él creció.

Dice también que le teme a los incendios, y que en uno de ellos no pudo tomar la única fotografía que iba a torturarlo en su vida, una escena terrible en la que un hombre convertido en tea encendida le imploraba auxilio mientras se quemaba vivo frente a él.

El cuerpo de Metinides parece frágil y quebradizo, como el de aquel niño que recuerda de sí mismo y que se comprueba en sus fotos familiares de entonces, y en él dice guardar en forma de cicatrices y fracturas una parte de sus odiseas acumuladas durante ese medio siglo de su vida en que fotografió noticias de tragedias y muertos.

Las enumera en voz alta como para que quien lo escuche no se quede con dudas de que es una leyenda: siete costillas rotas, un infarto, una luxación de cuello, una veintena de accidentes automovilísticos, una herida en la cabeza, un dedo fracturado.

El fotógrafo tiene unas manos tan pequeñas que desaparecen al momento de saludar a quienes lo visitan: Metinides es de baja estatura, delgado y luce una calvicie que lo acompaña desde joven, un hombre en apariencia contrahecho para la frecuente dureza de la que fue testigo en su vida.

Hoy, septuagenario y desempleado, Metinides tiene una mirada rojiza por la vista cansada, pero advierte que nunca usó anteojos de aumento para fotografiar los casi doscientos accidentes aéreos de los que fue testigo luego del desastre.

Ahora su rostro está atravesado por un rictus de amargura, como si él mismo se hubiese convertido en un retrato de su propia memoria. Ese aire de amargura se siente más cuando cuenta su vida épica y se ve estafado porque cree que su trabajo no ha sido reconocido como se merece.

Ahora, en la sala de su casa, ubicada junto a una gasolinera, de esas que tantas veces tuvo que retratar en llamas, Metinides se queja de cómo sus compañeros le escondían sus películas fotográficas, cómo sus jefes saturaban su día para agotarlo, cómo la gente pasaba la página sin reparar en sus fotografías, las que hacía, según él, con la intención de convencer a un espectador de que la vida es siempre un accidente a punto de ocurrir.

Porque si pudiera, dice Metinides, no volvería a ser fotógrafo. De niño quiso ser piloto de avión, pero ese traumático miedo a las alturas lo hizo dejar ese sueño.

Ahora, si pudiera, escogería tener un negocio cualquiera, como un restaurante, que le dé el dinero para vivir y el tiempo para hacer su vida más allá de la cámara y los accidentes.

Es lo que piensa desde que está desempleado, y le cuesta trabajo encontrar una escena de su vida sin sangre ni adrenalina. Cuando lo intenta, platica de las comidas familiares durante los días que le tocaban de descanso, aunque siempre estuviese acompañado por un radio de frecuencia policíaca en ristre.

Metinides retrocede aún más en su historia y cuenta de los paseos con sus padres al bosque de Chapultepec, a esa misma edad en que se escapaba sin permiso al edificio de la Cruz Roja con su cámara, una Brownie junior de fabricación alemana que le había regalado su padre cuando cerró su tienda donde lustraban zapatos y vendían desde dulces hasta artículos de fotografía para abrir un restaurante muy cercano de la Comisaría de Policía en la Colonia San Cosme, en aquel entonces, uno de los barrios señoriales edificados en el norte de la ciudad. Sin presentirlo, su vida empezó a ser una convivencia con policías, bomberos, paramédicos, heridos y muertos.

Ahora Metinides se acaba de enterar de que en México habrá una exposición mundial de fotógrafos y que él no ha sido invitado. Dice que a veces se siente olvidado: vive solo en un departamento con tres habitaciones en la Avenida Revolución, y quién sabe si por eso ha poblado las paredes de su casa con colecciones de máscaras de arlequines, ranas de cerámica, películas de gangsters y de acción, y más de 3 mil coches de bomberos y ambulancias en miniatura.

De vez en cuando se empeña en organizar los 14 mil negativos que asegura conservar en su archivo. Dice que los otros 50 mil se lo quedó la administración de La Prensa, el diario al que le dedicó 50 años de su vida, cuando lo despidieron con la llegada de una nueva administración.

Parece como si no tuviese una vida qué contar sin una cámara por delante. Desde que fue jubilado de La Prensa, ese diario popular y amarillista de toda su vida, Metinides no ha dejado de fotografiar aunque ya no a la muerte: ahora trabaja en una serie de retratos de su nieta, los que exhibe en la sala de su casa.

Un día de finales de 1979, Metinides pidió a la policía que obsequiara a los fotógrafos de prensa una camioneta Ford, que había sido abandonada en un estacionamiento de la antigua Dirección Federal de Seguridad.

Los reporteros gráficos acondicionaron el vehículo con una torreta sobre el toldo, un radio de servicios de emergencia y una sirena. La vistieron de rojo con blanco, como las ambulancias, y le pintaron la clave «R11», R por reporteros y 11 porque en las claves de la radio frecuencia policiaca era la señal para identificar a los periodistas.

Metinides también heredó al naciente grupo de reporteros gráficos las claves de frecuencia de emergencia que había inventado él para ahorrar tiempo de respuesta y codificar palabras que podían lastimar a los familiares de las víctimas.

Treinta años antes, en 1949, Metinides había sido el primer fotógrafo de prensa en acudir a los rescates a bordo de una ambulancia en la que acompañaba a los paramédicos de la Cruz Roja.

De algún modo esas primeras fotografías de Metinides llamaron la atención por su modo de concentrar el infortunio de la gente. Había en ellas cierto parentesco con las imágenes de Luis Buñuel en su película Los olvidados, en la que retrató los rostros de una vida a menudo sin esperanza en la periferia urbana de Ciudad de México.

Cuando esas fotografías empezaron a cautivar a los curiosos de las contraportadas de La Prensa, esos que compraban el diario para mirar las desgracias de las que se habían salvado, los jefes de las demás salas de noticias enviaron a sus reporteros gráficos a cubrir los sucesos con aquel grupo de rescate.

Los fotógrafos fundaron la oficina de prensa junto a la sala de control de radio de los paramédicos, y la bautizaron “Enrique Metinides”, como se leía en una placa de latón con su nombre escrito junto al de los otros reporteros fundadores.

“¿Es la nota roja una gran novela colectiva?”, se pregunta el ensayista Carlos Monsiváis. Si lo es, esta gran novela colectiva tuvo de protagonistas a aquel legendario grupo de Los Once, esos fotógrafos de noticias policiacas que se reunían en las oficinas de la Cruz Roja para dar cobertura a los accidentes de la ciudad. Desde 1979 hasta principios de 2001, aquella ambulancia de la R11 se abría paso por las calles de Ciudad de México con aquella banda de fotógrafos de crímenes y accidentes.