—Junto con colegas, hemos realizado trabajo científico desde distintos enfoques. He investigado cuáles son las zonas de autenticidad forestal, es decir, las que no son de prioridad para la restauración. En este caso, hice un mapeo sobre la zona del Bosque de Agua para dar prioridad a los espacios más perturbados.

— Al salir de la carrera de Biología en la UNAM, durante varios años investigué la caracterización de la vegetación de la cuenca del río Magdalena, en la alcaldía de Magdalena Contreras de la Ciudad de México; esta zona es como el corazón del Bosque de Agua. Y empecé aquí por una razón en particular: mis padres han vivido gran parte de su vida en esa alcaldía, siguen ahí, entonces existe un vínculo importante con la zona y lo que la rodea. Ya después, con el resto de las investigaciones científicas que he hecho fui enfocándome en otras regiones del bosque como, por ejemplo, la del norte, en la presa de Guadalupe.

También, gracias a una beca para estudiar mi maestría sobre restauración forestal en Alemania, fui trabajando el concepto de “evaluación de la calidad de los bosques” que, en ese entonces, no era muy conocido. Esta evaluación integral me ayudó a tener en cuenta qué tan bien conservados o no están los bosques y así buscar estrategias de restauración, en particular en el suroeste del bosque, que es donde limita con la Ciudad de México. Lo bonito de este tipo de “valoración” es también integrar aspectos naturales con los sociales y espaciales y descubrir sus servicios ecosistémicos.

Actualmente, trabajo mucho en el tema de la educación ambiental de la mano de mi esposa, Tania González Martínez, quien también es bióloga y está interesada en la situación. Nos hemos acercado a escuelas rurales para aplicar encuestas y entrevistas con los estudiantes y así conocer qué saben del bosque y qué piensan de su conservación. Lo que aprendemos de estos resultados es que los conocimientos que las y los estudiantes han obtenido de las zonas naturales que les rodean, vienen desde sus abuelos, por ejemplo. Esas encuestas y entrevistas demuestran esa transmisión y la necesidad de proteger dicho aprendizaje. También, vamos midiendo esa curiosidad por conocer más y por buscar tener una incidencia en la defensa del bosque.