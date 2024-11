El jaguar se ha convertido en una víctima del narcotráfico en Centroamérica

Nicholas Magliocca, profesor del departamento de Geografía de la Universidad de Alabama y autor principal del estudio, asegura que estos datos no deben llevar a la conclusión errónea de que las áreas protegidas no cumplen un papel importante, pero sí son una alerta para prestarle atención a los corredores de conservación por fuera de las áreas protegidas, los cuales, según comenta, son hábitats valiosos y todavía no tienen el reconocimiento que merecen.

“Pero estas comunidades no pueden hacerlo solas. Se necesita el apoyo y la inversión de actores internacionales para impulsar legítimamente oportunidades de subsistencia que ofrezcan alternativas diferentes a la participación en economías ilícitas, fortalezcan la gobernanza de las áreas protegidas, incentiven la conservación y compensen los costos directos de la coexistencia entre humanos y jaguares”, indica el artículo científico.

Magliocca comenta que ahora está trabajando en entender las dinámicas del narcotráfico en las zonas donde habita el jaguar en Sudamérica, pues cree que son muy parecidas a lo que ya han encontrado en el Corredor Biológico Mesoamericano, “pero a una escala mucho mayor, principalmente en la Amazonía”. Y no sólo esto, afirma que es importante empezar a trabajar para responder una pregunta crucial: ¿cómo se está entrelazando el narcotráfico con las economías legales y cuáles son las consecuencias para el medio ambiente y las comunidades humanas?



REFERENCIA

