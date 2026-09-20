‘El Niño’ se fortalece y amenaza la salud de millones de personas en las Américas

“El Niño” continúa fortaleciéndose y sus efectos podrían tener importantes consecuencias sobre la salud pública en las Américas en los próximos meses, según un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Actualmente, ocho países o territorios han declarado emergencias o alertas relacionadas con amenazas vinculadas al fenómeno. Los cambios en las lluvias y las temperaturas pueden favorecer la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, y aumentar el riesgo de afectaciones relacionadas con el agua contaminada.

El calor extremo y el humo de los incendios forestales pueden provocar además problemas respiratorios y otras complicaciones de salud.

A esto se suma el impacto sobre los servicios sanitarios. Inundaciones, sequías e incendios pueden dañar establecimientos de salud, interrumpir el suministro de agua y electricidad y dificultar la distribución de medicamentos y vacunas.

“Con una probabilidad superior al 90 por ciento de un evento muy fuerte, este es un riesgo que los países deben tomar en serio y para el cual deben prepararse desde ahora”, señaló Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS.

Aunque no todos los fenómenos extremos registrados actualmente en la región pueden atribuirse directamente a “El Niño”, sus efectos pueden agravar sequías, lluvias intensas, inundaciones, incendios forestales y olas de calor.