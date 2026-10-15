$!En busca de pistas para encontrarlos

Por Haarón Álvarez para A dónde van los desaparecidos

Una menor del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos sostiene la fotografía de Carlos Ezequiel González Palacios, desaparecido el 21 febrero de 2014 en Monclova. Del 21 de septiembre al 1 de octubre, la Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos recorrió diversas ciudades de Coahuila. La iniciativa fue acompañada por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, que participó en la parte logística y operativa.

Familias buscadoras de veinte colectivos, procedentes de quince estados —como Nuevo León, Zacatecas, Durango, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México—, ingresaron al Centro Penitenciario Varonil de Monclova con lonas y fichas de búsqueda. Alrededor de 800 personas privadas de la libertad observaron las imágenes. Hubo cinco posibles positivos, esto es, pistas o indicios que puedan conducir a la localización de una persona desaparecida.

Internos de un centro de tratamiento contra las adicciones —llamado también anexo— de la ciudad de Frontera desfilan ante los rostros de personas desaparecidas. Las familias, principalmente madres buscadoras, observan desde sus asientos con la esperanza de que les proporcionen algún dato que lleve al paradero de sus seres queridos. Frontera es uno de los municipios que, junto con Monclova, Castaños y San Buenaventura, integran la zona metropolitana de Monclova-Frontera.

Durante las jornadas, las familias ingresaron a siete anexos. En la imagen, internos de un centro de rehabilitación en San Buenaventura observan las lonas del colectivo Buscadores Zacatecas.

La Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos permitió documentar 31 posibles positivos. La información fue entregada por las familias a los agentes del Ministerio Público encargados de la investigación. Los recorridos incluyeron también los centros penitenciarios femenil y varonil de Piedras Negras, y un albergue de personas migrantes.

Lucía López Castruita (en primer plano) busca a su hija Irma Claribel Lamas López, desaparecida el 13 de agosto de 2008 en Torreón. Es una de las fundadoras de Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos, que lidera desde hace nueve años. Lucy se encarga de gestionar con las autoridades los permisos necesarios para ingresar en cárceles y anexos, además de brindar seguridad y alojamiento a quienes participan.

Otra actividad de las jornadas consistió en pegar fichas de búsqueda en las calles principales de las ciudades que visitaron las familias, como San Buenaventura, Acuña y Frontera.

El Ajolote Buscador viajó desde la Ciudad de México a tierras norteñas para participar en algunas actividades. Estuvo presente el 26 de septiembre en la instalación del Árbol de la Esperanza en la Plaza Principal de Monclova, un espacio de memoria para las personas desaparecidas.

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, bendijo a las familias durante la colocación del Árbol de la Esperanza. Cuestionó a las autoridades por no frenar la crisis de desapariciones, y consideró que la vinculación de funcionarios con grupos criminales es parte del problema. Pidió también a la sociedad involucrarse más en la lucha de los colectivos de búsqueda.

Durante uno de los trayectos, Enrique Ballín escucha música de los Tigres del Norte en su bocina portátil. Se rentaron dos autobuses para trasladar a las familias. Enrique busca a su hija Kassandra Ballín Limones, desaparecida el 2 de febrero de 2018. Fue vista por última vez en una casa de Lerdo, Durango, donde fue a visitar a un amigo.

En las jornadas participan también las infancias. Este menor busca a su tío Julio César Rodríguez Rodríguez, desaparecido en la localidad de San Pedro, Coahuila, el 19 de agosto de 2009. Acompaña a su madre, a su tía y a su hermana, y grita consignas de justicia por los más de 130,000 desaparecidos en el país.

Luz Flores (izq) es la madre de Julio Alberto Villagrana Flores, desaparecido el 21 de marzo de 2011, y Alejandra Molina es la esposa de Gerardo Berumen Dávalos, visto por última vez el 29 de marzo de 2009. Ambos policías municipales desaparecieron durante su jornada laboral. Ellas forman parte del colectivo Asociación de Familias de Policías Municipales Desaparecidos en Torreón, que reúne actualmente a doce integrantes.

Chuy Lamas, esposo de Lucy, durante una marcha desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta el centro histórico de Monclova. Sostiene fotografías de su hija Irma Claribel, desaparecida en 2008, a los 18 años. Su familia cree que fue víctima de trata de personas.

Las acciones de visibilización en penales y anexos suelen durar de una a dos horas, Cuentan con la presencia de autoridades como la FGE, el Centro Regional de Identificación Humana de la Comisión de Búsqueda de Coahuila, la Comisión de los Derechos Humanos del estado, y las policías estatal y municipal.