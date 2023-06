En América Latina están las mayores reservas de litio del mundo. Se trata de un mineral estratégico para que los países puedan realizar la transición energética a la que se comprometieron e intentar mitigar el calentamiento global. La explotación del litio, sin embargo, ha desatado una carrera global por asegurar su abastecimiento y los países que tienen reservas intentan responder a esta demanda sacando el mejor provecho posible. “Es una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelva a repetir en el corto plazo”, dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, cuando a fines de abril dio a conocer la Estrategia Nacional del Litio que busca convertir al país en el principal productor de litio del mundo. Bolivia, por su parte, que hasta ahora se ha mantenido con una participación marginal en el mercado, firmó a inicios de año un convenio con el consorcio chino Catl Brunp and Cmoc (CBC). “Consolidar el proyecto industrial de litio es uno de los principales objetivos”, dijo el presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos Mamani. Además, está Argentina que busca convertirse en el segundo productor mundial antes de 2030, y Perú y México que han anunciado también sus intenciones de explotar sus yacimientos.

Pero, ¿está América Latina preparada para aprovechar la oportunidad económica de explotar el mineral y cuidar al mismo tiempo de los ecosistemas que albergan esas reservas? A excepción de México y Perú, las reservas de litio se encuentran en salares donde la biodiversidad es tan frágil como única y el eventual aumento de las explotaciones de litio preocupa a comunidades, científicos y conservacionistas. Hasta ahora, el proceso para obtener litio implica la evaporación de millones de litros de agua poniendo en riesgo a estos ecosistemas y aunque las expectativas están puestas sobre las tecnologías de extracción directa, aún no hay pruebas contundentes de que reduzcan efectivamente los daños ambientales. Mongabay Latam conversó con Juan Luis Dammert, director para América Latina de Natural Resource Governance Institute (NRGI), sobre los desafíos de la región ante este nuevo panorama de la fiebre por el litio.

Juan Luis Dammert, director para América Latina de Natural Resource Governance Institute

—¿Cuál es el panorama que regionalmente se está presentando respecto de la industria del litio? —A nivel mundial el litio ya está teniendo un rol muy importante en la electromovilidad y en el almacenamiento de energía. En la transición energética global el litio tiene un papel central y hasta el momento no tiene un reemplazo tecnológico. Por lo mismo hay una carrera global por asegurar su abastecimiento. Esa carrera no sabemos cuánto va a durar, pero no va a ser corta. Yo calcularía mínimo dos décadas. Donde está la mayor cantidad de reservas es en América Latina y los países que tienen litio quieren aprovechar esta ventaja. Ahí lo que hemos visto son algunas diferencias en el enfoque y en algunos casos también similitudes. —¿Cómo cuáles? —En los países del triángulo de litio uno podría hablar de tres modelos: el modelo argentino que da la bienvenida a la inversión privada; el caso chileno y su apuesta por el litio como un mineral no concesionable, y el modelo boliviano que establece que el Estado participa en toda la cadena de valor del litio. La novedad es que Chile al anunciar la creación de una empresa nacional de litio y hablar de control estatal —más allá del detalle porque puede haber involucramiento privado— está yendo hacia una figura también de mayor participación estatal en esta industria.

Lo que hemos visto, sin embargo, es que Bolivia no ha avanzado casi nada en términos prácticos. Ni siquiera en convertir los recursos en reservas porque en Bolivia se habla de que hay recursos en el salar de Uyuni, pero no se ha acreditado comercialmente, no se sabe el número de reservas extraibles. Por otro lado, en todos los países hay esta idea de “nosotros tenemos las mayores reservas”. Una similitud regional es que se prende el entusiasmo de los gobiernos para decir hay que aprovechar este boom y beneficiarse lo más que puedan. —¿Cómo es el caso de Perú y México? —El gobierno mexicano también anunció una nacionalización del litio, pero lo que dicta el decreto es sobre las futuras explotaciones, entonces no se está expropiando actualmente. En el caso peruano se habla solamente de declarar el litio (como un recurso) de interés nacional. Al contrario de Chile, Argentina y Bolivia, en Perú y México el litio no está en salares.

En México el proyecto más importante es el de litio en arcilla que requiere otro tipo de desafío tecnológico. Esto es importante porque los impactos ambientales varían según las diferentes formas en las que esté el yacimiento y los desafíos tecnológicos que esto trae. En Perú lo que hay es un yacimiento de litio en roca asociado con uranio y aunque hay una expectativa de que va a haber un gran proyecto, realmente no se sabe. Además, la legislación para extraer litio asociado con uranio no está, hay que desarrollarla. El caso mexicano es interesante porque ahí tienen un desarrollo más importante de la industria automovilística. Esto no significa que producen baterias, pero hay mayor relación con el ensamblaje de automóviles y la conexión con el mercado norteamericano por lo que podría haber ahí un desarrollo industrial que tiene posibilidades de funcionar. Entonces, las tecnologías son diferentes, las estrategias también son diferentes, pero lo que es similar entre ellos es este entusiasmo y esta expectativa de grandes ganancias por la demanda tan alta del litio.

—¿De qué se trata la tecnología de extracción directa? —La extracción directa usa insumos químicos para producir el litio sin recurrir a las piscinas de evaporación. En Bolivia aparentemente ya se firmó un acuerdo con una empresa china para producir litio con este método, pero esta tecnología está desarrollada a nivel piloto, no hay evidencia de que a nivel industrial esto no va a generar otros impactos. Lógicamente, hay científicos muy preparados que han desarrollado modelos y que están pensando en todas las alternativas y escapa a mi conocimiento decir si lo están haciendo bien o mal, pero la evidencia histórica en ese tipo de cosas dice que a la hora del ahora aparecen nuevos problemas. Por ejemplo, se va a reinyectar la salmuera, pero ¿dónde se va a reinyectar? ¿Ahí mismo diluyendo la cantidad de concentración de litio que tienes en ese pozo? ¿En otro lugar? ¿Qué pasa si reinyectas estas salmueras sin litio? Yo diría que hay que ser muy prudentes en simplemente asumir que esto va a ser bueno. Además esto requiere más energía y requiere más agua que para el caso del salar de Atacama en Chile aparentemente se obtendrá del océano y que hay que desalar. Eso tiene un costo y también hay que hacer un cálculo ambiental del impacto de la desalinización.

—La estrategia nacional del litio en Chile incluye la creación de un Instituto Tecnológico que tendrá la tarea de hacer investigación para, entre otras cosas, encontrar métodos que tengan menor impacto. ¿Le parece que sea una buena solución para asegurar que el desarrollo de la industria pueda ser amigable con el medio ambiente? —Es muy importante la decisión del gobierno chileno de crear este instituto y de poner el énfasis en que se requiere muchísima investigación para ver cuáles son las mejores formas de extraer, porque efectivamente no se sabe bien. Yo no soy experto en hidrogeología como para decir los impactos van a hacer estos, pero conociendo en general la historia del aprovechamiento de recursos naturales, me parece que hay muchas incertidumbres y eso se combina mal con el entusiasmo y el apuro por extraer grandes cantidades de litio. El gobierno ya está diciendo “apostamos por la extracción directa y hacia allá vamos”. La impresión que tengo es que la industria está diciendo: “Si esa es la decisión del gobierno, vamos, porque quiero seguir haciendo el negocio. Yo hago lo que me digan y lo hago lo mejor que pueda”. Pero en NRGI no estamos convencidos todavía de que la opción de la extracción directa sea necesariamente la mejor. Entonces, está muy bien hacer un instituto, muy bien investigar, pero hay que tener mucho cuidado con simultáneamente decir “yo ya decidí que esta es la mejor opción, vamos por acá y después nos enteramos de si era buena o no”.