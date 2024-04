Aunque no hay un informe más actual de la población y la ocupación que de diciembre de 2022, la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha insistido en que no hay sobrepoblación en los penales.

“Por eso recomienda mucho que no haya más de dos internos por celda, si aquí me preguntas, pues hay celdas con 20, o veintitantos, habrá otras que existen tres, seis, ocho, pero todas aquellas celdas que tengan más de dos internos, no estaría la administración penitenciaria atendiendo la recomendación que hace la ONU”.

Alvarado Andrade recordó que hoy delitos como la corrupción, operaciones con recurso de procedencia ilícita, que antes no ameritaban prisión preventiva, ahora sí lo hacen.

“Eran muchísimos delitos que no ameritaban la prisión preventiva oficiosa, de suerte tal que eso evitaba que las personas fueran a la cárcel y que era precisamente lo que se buscaba y ahora al ser la regla, no la excepción, vemos que hay una sobrepoblación, en los ceresos del estado y de todo el País”, agrega.

También señaló que otro factor para que la mayoría de las personas que se encuentran privadas de la libertad no estén sentenciadas, deriva del derecho de defensa, que está contemplado en la Constitución, en el Artículo 20, en cuya fracción novena dice que todos los procesados deben contar con una sentencia en un periodo de dos años, salvo que se realice el ejercicio de la defensa.

“Es decir que el propio procesado pida más término para ser sentenciado y seguir renunciando medios de prueba a fin de tratar de demostrar su inocencia en los hechos que se le involucra; no tiene nada qué ver con los operadores, con los jueces, o con los Ministerios Públicos o los propios defensores, tiene qué ver con un sistema de justicia penal que, en ese sentido, no está funcionando, que no está funcionando.

“Aclaro que no es que diga que no están funcionando los jueces, los operadores, no, no está funcionando el propio sistema, pero por las condiciones que se han enterado a través de estas reformas...”.