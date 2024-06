Al ver personas extrañas no se sorprende, sólo las ignora y continúa recostado con los ojos medio cerrados entre la peste de humo y excremento impregnada en las paredes, suelo y techo del Centro de Salud de Villa Juárez, en el municipio de Navolato.

Entre las sombras del cuarto del fondo, uno que debería ser un consultorio médico, hay un hombre recostado en la cornisa de la ventana del edificio abandonado. Al verle inmóvil da la impresión de estar muerto, pero no es así, sus lentos movimientos lo confirman.

A pesar de esta situación no hay planes por parte del Gobierno Federal, mediante IMSS Bienestar, para atender los edificios originales de estos centros de salud de manera inmediata y se dejará para el 2025.

Estos Centros de Salud, que dependían del Gobierno de Sinaloa, pasarán a ser parte de la infraestructura de IMSS Bienestar y podrán ser beneficiados con el programa La Clínica Es Nuestra, pero debido a que sus espacios que no son propios no pueden invertir en la infraestructura que necesitan de inmediato y tienen que limitarse a comprar equipamiento que puedan mover en caso de regresar a sus edificios originales.

En Sinaloa hay cuatro Centros de Salud cuyos edificios se encuentran completamente destruidos y vandalizados. Para no frenar la atención médica, el personal de salud debe atender en lugares prestados, acomodados de manera provisional y sin una infraestructura adecuada.

Hay que caminar despacio para no tropezar entre el escombro desparramado por el suelo y la basura que fue quemada al interior del edificio de una planta.

Este espacio fue construido con recursos públicos para brindar atención médica gratuita y ahora alberga miseria.

En octubre de 2016 el personal médico del Centro de Salud de Villa Juárez, comunidad ubicada en Navolato, recibió la indicación de mudar el material y equipo por tres meses pues la clínica sería remodelada.

Esos meses se han extendido a casi ocho años de permanecer en un centro cultural propiedad del Gobierno de Navolato en el que deben atender sin una infraestructura adecuada para ofrecer los servicios de salud.

No pudieron regresar al Centro de Salud debido a que el vandalismo se fue apropiando del espacio, desplazándoles.

Noroeste reunió declaraciones de personal de salud que opera en estas condiciones.

A solicitud de los profesionistas sus nombres no serán expuestos en este artículo pues temen sufrir represalias a nivel laboral por externar las condiciones de trabajo que deben sortear ante la falta de atención de las autoridades encargadas.

“El inicio fue ‘se van a salir porque van a remodelar la unidad. Vamos a remodelar la unidad, se van a salir durante tres meses y en tres meses ya nos regresamos ya con la unidad nueva’, todavía no pasan esos ‘tres meses’, o sea, ese fue el proyecto. Estábamos trabajando allá bien, pero llegó un programa, se salen, vamos a arreglar la unidad, y todo bien pero ya van 8 años”, mencionó un colaborador del Centro de Salud.

El profesionista señaló que aunque el Centro de Salud sí fue remodelado nunca se entregó oficialmente, las autoridades de salud estatales no indicaron el traslado de la unidad, y este comenzó a ser vandalizado.

“Se empezó a trabajar, sí se empezó a trabajar, pero estuvo muy lento el trabajo. Se terminó, no nos lo entregaron, se arregló no al cien como querían, pero estaba funcional, pero no se entregó. Iban a venir las compañías constructoras e iban a entregar a la secretaría de obras de la Secretaría (de Salud) pero nunca se entregó y quedó cerrado”, dijo.

“No nos podíamos meter porque no estaba entregado, y ahí empezó: se robaron la puerta, se metieron, se robaron otra puerta, otra ventana, era queja tras queja, demanda tras demanda de que están robando, en sí nadie nos hizo caso, nada más un oficio de que están robando y hasta ahí”.

Aunque se hicieron reportes de robos y daños al edificio la autoridad no brindó seguridad permanente en la zona para buscar resguardar la unidad, por lo que esta siguió sufriendo hurtos.

La propuesta de la Secretaría de Salud de Sinaloa para que el Centro de Salud siguiera operando fue que permaneciera en el espacio del Gobierno de Navolato, pero este no cuenta con una estructura diseñada para atender pacientes.