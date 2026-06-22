Enfermedades raras en México: millones de pacientes enfrentan diagnósticos tardíos y barreras para acceder a medicamentos

En México, alrededor de 10 millones de personas viven con una enfermedad rara, de acuerdo con la Red Mexicana de Enfermedades Raras (ReMexER), pero el camino para obtener un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado puede tardar años.

Existen más de 7 mil enfermedades raras en el mundo, y conforme avanza la tecnología y mejora el conocimiento de genética se espera que se reconozcan mucho más, explica Carlos Mares, pediatra genetista metabólico y especialista en enfermedades raras.

Sin embargo, el listado de enfermedades raras publicado por el Consejo de Salubridad General sólo contempla 23 de este tipo de enfermedades. Aunque también reconoce las enfermedades raras incorporadas en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con la Secretaría de Salud, cuando una enfermedad no tiene más de cinco casos por cada 10 mil habitantes se le considera una enfermedad rara o poco frecuente. El 80% de estas tiene una base genética, informa ReMexER.

“Las enfermedades son raras hasta que uno o alguien de tu familia las padece”, afirma Carlos Mares, “y como médicos es muy frustrante ver cómo hay muchos niños, muchos pacientes, sin un diagnóstico certero porque no tienen recursos para una prueba genética”.

Maria José Estrada y Luis Miguel Sánchez son los papás de Juan Diego, un niño de 2 años y 8 meses que enfrenta una enfermedad rara: Niemann-Pick tipo C (NPC).

Hace un año, Juan Diego logró tener un diagnóstico gracias a una prueba genética que sus padres obtuvieron de manera privada, después de siete meses de consultar a especialistas. Pero en México, conseguir un diagnóstico para una enfermedad rara tarda alrededor de ocho años y en promedio los pacientes visitan seis especialistas o más antes de recibirlo.

Actualmente, la familia de Juan Diego está luchando por tener acceso al medicamento que necesita su hijo, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “El medicamento es lo que hace a nuestro hijo vivir”, enfatiza María José, “y vale la pena luchar por lo que vale la pena vivir”.



¿Qué es Niemann-Pick tipo C?

Niemann-Pick tipo C es una enfermedad genética metabólica, explica el especialista Carlos Mares. Esto quiere decir que está causada por un defecto en el ADN.

El principal problema es que las células no pueden metabolizar ni transportar adecuadamente ciertas grasas y, como consecuencia, se acumulan dentro de unos compartimentos de la célula llamados lisosomas.

Esto provoca el daño progresivo en diferentes órganos, especialmente en el sistema nervioso central —el cerebro—, pero también puede afectar el hígado, el bazo o el intestino. Se considera una enfermedad multisistémica, es decir, que afecta múltiples órganos y sistemas del cuerpo.

La enfermedad se puede manifestar en retrasos del desarrollo, problemas motores, dificultades para hablar, problemas para tragar, en algunos casos convulsiones, deterioro cognitivo progresivo y en ciertos pacientes en agrandamiento del bazo y del hígado, detalla Carlos Mares.



Solicitan al gobierno el acceso al medicamento que permite a su hijo vivir

Al recibir el diagnóstico, los padres de Juan Diego se dirigieron al Instituto Nacional de Pediatría, ahí se les informó sobre la medicina llamada Miglustat, incluida en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud como tratamiento para la enfermedad NPC.