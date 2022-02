ENTREVISTA | ‘En el Golfo de California las especies se encargan de seguirme maravillando’: Héctor Pérez Puig

Debo remontarme a muchísimos años atrás. Desde que era muy chiquito ya tenía pensado estudiar biología, en aquel entonces, cuando iba en la primaria, recuerdo que yo decía que quería ser biólogo químico —yo no sabía si existía esa carrera, pero quería ser eso—, y recuerdo que, en esos regalos del Día de Reyes, me regalaron un microscopio y estos kits de química y biología, y para mí fue descubrir todo un mundo. Eso, en realidad, me atrapó.

Creo que todo. Incluso, cuando me preguntan por mi especie favorita, entro en un debate mental por andar escarbando en cuál puede ser la mejor y a veces no la encuentro. Depende de la situación o que tengo a muchas especies ligadas a algunas regiones o a momentos de mi vida y para mí muchas de ellas son muy importantes. Creo que una de las cosas evidentes que destaca de estas especies es el tamaño. Estás acostumbrado a ver animales grandes, como un caballo o una vaca, que para efectos de comparación con un humano dices que son grandes. Pero cuando estás en el mar y te encuentras a una ballena azul, que puede llegar a medir hasta 33 metros, según el registro más largo de esta ballena, te das cuenta de que no somos nada en comparación con estas especies. Esa capacidad de movilidad cuando estás tratando de trabajar con ellas, es impresionante. Incluso cuando salen a respirar, lo primero que hacen es exhalar todo el aire que traen dentro de los pulmones y, cuando inhalan, hacen un sonido que yo nunca he tenido la oportunidad de escucharlo en otra cosa o instrumento que pueda ser semejante. Para mí es como entrar en un trance, es superimpactante.

¿Siempre es igual de impresionante o te acostumbras con los años de trabajo?

Es algo que siempre he dicho: en el momento en que no me siga emocionando de ver un avistamiento, así sea de un delfín o de una sola ballena, yo creo que en ese momento yo mismo diría, ¿sabes qué? Déjalo aquí y dedícate a otra cosa, búscate otra pasión. Pero cada avistamiento, cada día, cada vez que te subes a la panga, no sabes lo que te va a esperar. El Golfo de California siempre te sorprende, siempre te encuentras algo, cuando crees que ya viste todo, espectáculos que nunca nadie va a poder observar o conductas que crees que nunca vas a poder registrar en una fotografía otra vez, pues en el Golfo las especies se encargan de seguirme maravillando. Eso hace que siga aquí, en Kino, que no me mueva y que no piense en moverme. Mientras no acabemos con estas especies, en la región, yo estaría a gusto de seguir trabajando con ellas.

¿Cómo inicia el programa de monitoreo de mamíferos marinos?

Este programa no empezó cuando yo entré a la institución. Sus inicios son en 1997, con quien era el gerente de la estación y no solo era eso, sino todo: gerente, panguero [capitán de embarcación], encargado de algunos programas de educación ambiental, hacía mamíferos marinos, hacía aves... de todo. En ese entonces eran muy pocas las personas que laboraban en el centro, él era un americano de Prescott, Arizona, llamado Tadeo Pfister. Prácticamente heredé las actividades de mamíferos marinos que él empezó en 1997, él sentó las bases para estar colaborando con gente hasta ahora y me abrió una amplia gama de posibilidades. En 2006 sale de la institución por otros proyectos personales y hay un hueco de datos en el programa, ya no se hacían registros. Cuando llegué en 2009 empecé a revisar la información que se tenía y a tratar de estandarizar las bases de datos, los protocolos para el monitoreo, pensando en hacer el programa un poco más robusto, sólido y a largo plazo. A eso le apostamos: a tener información sólida y buena, para eso había que hacer un monitoreo continuo. Afortunadamente, eso ocurrió y ya lleva 13 años funcionando con monitoreos semanales, sostenidos durante todo el año, solo paramos en agosto por el periodo vacacional y en diciembre por las fiestas.