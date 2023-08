Estos peces son conocidos coloquialmente como guatopotes manchados y contribuyeron a que el pez picote tequila perdiera su hábitat y estuviera a punto de desaparecer. Si esta amenaza no se elimina, Zoogy no tendrá cómo asegurar un futuro en el río, a pesar de todos los esfuerzos.

Son varios los factores que llevaron a que este pez ya no se encontrara en su hábitat natural. Entre ellos está la creación de una presa en el río en la década de los cincuenta y la degradación del ecosistema por actividades humanas. Sin embargo, desde 2016, científicos y la comunidad del municipio de Teuchitlán trabajan para reintroducir a Zoogy en su ecosistema natural para que se incremente su población y salga de la Lista Roja de la IUCN.

Este grupo de investigadores y quienes han apoyado su trabajo —como el Zoológico de Chester en Inglaterra (donde se encuentran ejemplares conservados del pez), el Fresh Water Conservation Committee o la organización internacional Shoal— buscan que la recientemente investigación sirva como una advertencia de lo que puede ocurrir si la introducción de especies invasoras no se atiende de manera urgente. Y más importante aún, que además de ayudar al pez picote tequila también permita rescatar a las más de 30 especies de la familia Goodeidae que están en peligro de extinción.

El científico Omar Domínguez, quien tiene más tiempo de trabajo con el Zoogoneticus tequila, destaca la necesidad y relevancia de que una colaboración de este tipo sea interdisciplinaria: “Yo siempre he pensado que entre más personas estén involucradas en el trabajo de investigación, más datos pueden obtener en relación a lo que está pasando”.

Después vino la parte matemática del experimento: revisar las estadísticas y comprenderlas. Para ello, se sumó la ecóloga de la conducta Monserrat Suárez Rodríguez, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Su trabajo fue esencial para entender qué estaba ocurriendo con las interacciones entre especies: “Cuando trabajo en experimentos así, casi siempre me encargo de hacer la parte matemática y es muy importante este paso, porque nos da la historia que vamos a contar, salga o no lo que estábamos esperando de ello”, explica la ecóloga.

Ante ello, el artículo remarca que los peces de la especie Zoogoneticus tequila son cautelosos ante la presencia de invasores por lo que, incluso, en los mesocosmos donde convivía con estos, no se acercaba a la superficie, propiedad que les resulta beneficiosa en cuestión de respiración superficial y alimentación. Así, el invasor se favorecía al habitar estas zonas. Esto también fue visible en cuestión de reproducción, ya que los peces tequila pasaban menos tiempo interactuando entre ellos en estos mesocosmos que cuando se encontraban acompañados de otras especies de su misma familia.

También, a través de los resultados analizaron que el pez picote tequila es más sociable cuando se encuentra con otros peces de su misma familia, los Goodeidos. Sin embargo, no lo es cuando conviven con especies invasoras de la familia Poeciliidae, ya que esta última es más resistente a ciertos cambios alimentarios y, como lo explica en entrevista el biólogo Alfredo Fernández, es más agresiva.

Para todos los científicos involucrados en cada parte del proyecto, empezar a obtener los resultados fue emocionante, aunque estos no fueran tan sorprendentes. Entre sus conclusiones, probaron que la presencia de una especie invasora —en este caso, la del guatopote manchado— es una amenaza para la biodiversidad y su presencia en ecosistemas donde conviven con ejemplares de especies nativas de peces tiene un costo de millones de dólares.

Por esto, una de las conclusiones del experimento es la evidente relación positiva entre especies nativas y contrario a ello, la relación perjudicial entre nativas y no nativas, algo que otros artículos de interacciones de peces de la familia Goodeidae ya han estudiado. Monserrat Suárez así lo manifiesta: “A pesar de que las interacciones no sean entre peces de la misma especie, se demuestra que hay facilitación donde las dos obtienen beneficios de asociación. Y a veces, como ecólogos pensamos de inmediato en esta interacción como sinónimo de competencia, pero es más complejo que esto y no necesariamente ocurre así todo el tiempo, tal como en este caso donde son de la misma familia”.

Para el equipo es fundamental que, al momento de iniciar proyectos de reintroducción, primero se comprenda por qué la especie desapareció y se lleven a cabo estudios de las comunidades de los peces antes de la intervención, con lo cual la reintroducción pueda lograr altos márgenes de éxito. Esto ha inspirado a los científicos a realizar trabajos similares con otras especies de la misma familia, ya que los Goodeidae se encuentran en la Lista Roja de la IUCN en diversas categorías de amenaza y otras ya extintas.

La luz en la oscuridad ambiental

Después de lo observado con el picote tequila y todo el trabajo de reintroducción que han llevado de la mano de la comunidad de la zona, Omar Domínguez cuenta que actualmente hay 1500 ejemplares de Zoogy viviendo en el río Teuchitlán y esta experiencia ha servido para obtener nuevos hallazgos. El científico asegura que se han encontrado vivos, en el mismo ecosistema, algunos ejemplares de otra especie que se consideraba extinta, el Skiffia francesae o Tiro dorado, y con la cual han trabajado para su reintroducción con un modelo similar al del picote tequila.