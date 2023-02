No obstante, el caso de Nava Noriega es sólo la punta de todo un iceberg de un problema mucho mayor: el tráfico de vida silvestre que a diario acecha la vida de decenas de especies que son sustraídas de su hábitat con fines comerciales.

En entrevista para SinEmbargo Arturo Berlanga, Director en México de la ONG AnimaNaturalis, explicó que el problema del tráfico ilegal de vida silvestre suele dividirse en tres vertientes, que van de menos a más: el local, que es el que ha existido durante años, en donde los animales se venden a pie de carretera; el del crimen organizado, en donde las especies son trasladadas a otros puntos de la República; y el del comercio internacional, controlado igual por grupos delictivos, en donde ya se exporta a otros países.

“Hoy por hoy hay un mercado ilegal de reptiles por Facebook. Hay muchos sitios que se disfrazan de conservación, pero lo hacen para vender reptiles. Uno de los grandes destinos de reptiles de México es Europa, el dragoncito azul es uno de los más famosos y adquiere valores por miles de euros en Europa, en Alemania, y usan ahora estos perfiles de Facebook para anunciarlos, promoverlos y después hay una venta ilegal, donde al final de cuentas los trasladan por avión, por el aeropuerto, y en muchas ocasiones en complicidad con las autoridades”, denunció el Director en México de la ONG AnimaNaturalis.

“A nivel internacional también está el tema de los chinos, que si bien no es para coleccionistas, pero sí es para la medicina tradicional china y el ejemplar más emblemático es la vaquita marina, que la usan para eso, pero por ejemplo, con el jaguar no trafican como tal el animal, lo que hacen es que lo matan y le quitan los colmillos, las garras y muelen los huesos porque consideran que en la medicina tradicional china tiene cierto valor, entonces al final de cuentas es un tráfico ya no de la especie viva, pero sí de sus partes. El animal es víctima de este comercio ilegal de lo que llaman ellos subproductos”, añadió.