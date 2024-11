$!Estudio demuestra que cachalotes desaparecen del Golfo de California

Obviamente, es grande el impacto ecológico que puede tener el que se colapse una población clave para grandes depredadores, como los cachalotes, pero hay muchas otras especies que también dependen de los calamares. Eso, sin duda, representa un cambio en la dinámica del ecosistema marino. No sabemos cuál es el efecto a largo plazo, porque si seguimos con estas condiciones de calentamiento año con año, los escenarios no serán los más agradables, porque no pareciera que hubiese una recuperación de esta población, ya que seguirá incrementando la temperatura en el océano.

La moraleja de esto es que el cachalote no ha regresado y tampoco tenemos muy claro si lo volverá a hacer. En otras regiones del Pacífico hay otros colegas que también trabajan con cachalote. Por ejemplo, en las Islas Galápagos también llegaron a documentar algo muy similar a esto que estamos viendo nosotros sobre la desaparición de los cachalotes de sus zonas y que, después de un periodo de cerca de 10 años, regresaron. De hecho, hasta cambiaron un poco su distribución. No sabemos si eso puede llegar a ocurrir con los cachalotes del Golfo, es algo que todavía seguimos esperando.

—¿Qué otras amenazas rodean a los cachalotes? Recientemente, se ha hablado de un megaproyecto para la explotación de gas natural licuado que amenaza con transformar el Golfo de California y que pondría en riesgo la supervivencia de varias especies de ballenas.

—Esa sin duda es una amenaza potencial. Se ha mencionado la contaminación por ruido o incluso la contaminación por algún derrame que pueda llegar a ocurrir. No sabemos si eso puede llegar a pasar o no, pero sí debemos tener en el radar esa posibilidad. No sólo me preocupa este megaproyecto, porque hay otras amenazas en el Golfo que ya están ocurriendo desde hace muchos años y que, sin duda, tienen un efecto en la distribución y en la dinámica poblacional de varias especies de cetáceos.

Por ejemplo, las pesquerías de sardina y camarón en la región son bastante grandes, con barcos que están en la misma zona en donde se distribuyen los mamíferos marinos y que, sin lugar a dudas, también pueden tener un impacto en las poblaciones de estos animales. Creo que la información que estamos recolectando y compartiendo es base para cualquier cosa que se haga aquí en la región. Es algo que los tomadores de decisiones deberían considerar antes de avanzar con estos megaproyectos. Es información que considero que debe ser tomada en cuenta, porque es muy valiosa, sólida y puede ayudar mucho a determinar cuál es la situación actual de los cetáceos.