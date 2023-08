Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

No obstante, aunque los pacientes sean canalizados no es obligación que tomen el tratamiento que les sugieren, ni tampoco la Secretaría de Salud está facultada para hacer algo más que la recomendación.

Sin embargo, el Estado podría no estar viendo el panorama completo en muertes por sobredosis de M30, ya que los hospitales públicos no cuentan con reactivos para detectar específicamente el fentanilo con base en pruebas de orina, según admitió el doctor Carlos Enrique González, director de atención médica de la Secretaría de Salud estatal.

Lo consumió durante años pero no sin consecuencias, ya que en su salud le dejó ataques tipo epilépticos los cuales no les han dicho si se le quitarán.

“Si no se van en el viaje, si no se va al panteón, se va al psiquiátrico, es algo muy difícil de saber cómo va a reaccionar uno”.

“Se llama crisis de ausencia, es por lo que empieza, primero me dan como choques de descargas eléctricas, tres, cuatro segundos, se me va todo, se me va el avión como decimos, ya después me empiezan los ataques que me quedo botando”, explicó.

Las crisis iniciaron entre los seis meses y un año después de que empezó a consumir fentanilo cuando pasaban los efectos de la droga, él mismo tiene que hacerse cargo del costo de su valoración psiquiátrica y los medicamentos que requiera.

Pero aunque haya salido del centro, admite que mantenerse sobrio es una tarea de todos los días. Para mantenerse, procura solamente realizar actividades familiares, no frecuenta lugares ni a personas relacionadas con su consumo de drogas; continúa con atención psicológica, acude a misa, y hasta considera dejar el país para alejarse de las zonas que le recuerdan su adicción.

Además continúa asistiendo a Comunidad Sinaí en el programa de Tercera Fase, para apoyarse en su reinserción social.

Por la secuela de consumo de drogas, el joven tuvo que dejar de lado su aspiración de convertirse en piloto aviador, dado que no puede realizarlo por las convulsiones que presenta. Otra carrera que tiene en consideración es convertirse en militar, algo que le llamó la atención desde pequeño.

Pero por ahora, el joven aspira a terminar la preparatoria.