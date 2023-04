La disposición fue celebrada por representantes del sector pesquero y por investigadores ya que, según un análisis realizado por la plataforma de monitoreo satelital Global Fishing Watch (GFW), algunas embarcaciones chinas podrían haber estado apagando su sistema satelital en los límites del mar peruano para pescar ilegalmente.

Sin embargo, a la fecha “solo cinco barcos de calamar extranjeros (tres chinos y dos surcoreanos) cuentan con equipos VMS (sistema satelital) peruanos”, asegura una investigación publicada hoy por la empresa consultora Artisonal. Según Alfonso Miranda, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante (Calamasur) —grupo compuesto por actores de la industria del calamar en Chile, Ecuador, Perú y México— la razón que han dado los pesqueros chinos para no instalar el sistema es el costo del dispositivo. Para Miranda, dicho pretexto es “una burda mentira”, puesto que “hasta las embarcaciones artesanales ponen dispositivos satelitales a bordo. Ya estamos maduros como para que nos cuenten ese cuento”, dice.

Para el presidente de Calamasur, la verdadera razón es que no quieren ser monitoreados. “Si el armador no quiere poner un VMS en su barco para que las autoridades peruanas puedan verificar que estuvieron pescando de acuerdo a la norma antes de entrar a puerto, ¿a qué se deberá? No le estamos pidiendo que hagan nada que no esté escrito en la norma. Simplemente no quieren ser transparentes de mostrar lo que están haciendo”, asegura. Eloy Aroni, representante de Artisonal, coincide. “No es un tema de costos. Es porque no quieren ser monitoreados. No están dispuestos a que otro país pueda ver su actividad”.

Tanto es así que el análisis de datos que realizó Artisonal, a partir de la información pública de la plataforma Global Fishing Watch, demuestra que tras la entrada en vigencia de la norma, la mitad de la flota china que opera frente al mar peruano prefirió regresar a puertos chinos. Esto, dice Aroni, “no es muy conveniente para la embarcación” porque tarda unos cinco meses en ir a China y regresar a la zona de pesca frente al mar peruano. Aun así, el gasto en tiempo y combustible parece ser más conveniente que instalar el sistema satelital que exige Perú para seguir utilizando puertos peruanos, dicen los expertos.

Que un mínimo de embarcaciones extranjeras haya instalado el dispositivo exigido por Perú ha tenido sus repercusiones. Hay una disminución de los arribos de buques chinos a los puertos peruanos como Chimbote y Callao, que se habían convertido en los principales puntos de reabastecimiento de combustible, mantenimiento y cambio de tripulación para esta flota en el Pacífico Sur, asegura el informe de Artisonal. Tanto así que en 2019 se registraron hasta 300 entradas a puerto por parte de embarcaciones de la flota calamarera extranjera. “Pero luego de que se promulgara la nueva regulación portuaria en 2020, este valor se redujo drásticamente a solo 40 entradas de puerto”, agrega el informe.

Según explica Miranda, los arribos de los barcos extranjeros generan ganancias que Perú no estaría percibiendo. “Cuando llega un barco, el puerto gana. Ganan los astilleros, hay gente que se beneficia”, precisa. Así, mediante la disminución de arribos, China estaría presionando económica y políticamente para “gestionar ante las autoridades peruanas que se derogue la norma o se modifique de tal manera que se neutralice”, sostiene el presidente de Calamasur.

Miranda y otros actores del sector pesquero denuncian que “actualmente hay en marcha un intento de flexibilizar la norma”. Eso, dicen, equivaldría a derogarla. “Lo que quieren es darle la oportunidad a las embarcaciones a que entren a puerto peruano y que puedan allí instalar el sistema satelital”, precisa Miranda.

El servicio más importante utilizado por los barcos extranjeros en puertos peruanos es el de mantenimiento de la parte del casco que se mantiene hundida. “Eso debe hacerse una vez cada dos años, dos años y medio como mucho, porque ya ese casco comienza a tener riesgo de desgaste y las compañías de seguro no dan cobertura si uno no hace el mantenimiento”, explica Miranda.

“Si yo voy a entrar a puerto peruano (a instalar el sistema satelital) y voy a utilizar ese pretexto para ir metiendo barcos y sacarlos, ya después no necesito volver a entrar y en dos años más veremos con qué autoridades conseguimos cambiar otra vez la norma”, agrega el representante. En la práctica “hacer esto sería abrir una ventana con la cual lo que se estaría haciendo es realmente derogar el decreto supremo y el control”, asegura.

Mongabay Latam envió preguntas al Ministerio de la Producción, sin embargo, hasta la publicación de este artículo el ministerio no entregó respuestas.

Arribos forzososLo que más preocupa a los expertos es que de las 40 entradas a puerto que ha registrado la flota calamarera extranjera, 14 han sido por arribos forzosos. Este tipo de arribos se debe a razones vinculadas con emergencias de salud en la tripulación, accidentes o fallas mecánicas graves que obligan a la embarcación a atracar en puerto. “Bajo este concepto todos los países costeros tienen que tener la predisposición de aceptar una embarcación porque está pidiendo un socorro”, dice Aroni.

Además, uno de los datos que más intriga a los investigadores, es que antes de la entrada en vigencia de la norma portuaria en 2020, ningún buque de la flota calamarera extranjera había hecho un arribo forzoso en puertos peruanos. Debido a ese contraste, Miranda considera que es probable que dichos arribos forzosos no sean realmente una emergencia y que los buques estén utilizando esa excusa para desarrollar otro tipo de actividades como, por ejemplo, preparar o enviar documentación que requieran para sus operaciones.