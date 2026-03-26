$!Fracasa Fiscalía de Sinaloa en robo de vehículo; castiga apenas en el 0.33% de las denuncias

“Vete o te mato”, escuchó y sintió como que con un switch le prendió la razón y le apagó todo lo demás. No quiso ya voltear atrás, había sido suficiente con ver que ese hombre, en apariencia inofensivo y que se le acercó en una bicicleta a curiosear por la ventana de atrás, se convirtió en un peligroso asaltante y robacarros.

Ella había dejado a su hija en la escuela ese día, apenas antes de las 07:00 horas y unos minutos después buscó estacionamiento en el Centro de la ciudad de Culiacán. “Y al estacionarme pues ya estaba recogiendo mis cosas y me percaté que venía un tipo; yo sí volteé y vi que se acercó, se pegó al carro de la parte del asiento de atrás, yo creo que quería romper el cristal, creyendo que estaba solo”, recuerda. “Tenía yo ligeramente abajo el vidrio y volteé, entonces me ve y se baja. Abre la mochila, saca un arma, y pues (me dice): ‘bájate y deja todo’, pues ¿qué haces ante una situación así?, yo lo primero, o sea no pensé nada, nomás no podía creer lo que estaba sucediendo, no daba crédito a lo que estaba pasando”.

Ella había dejado a su hija en la escuela ese día, apenas antes de las 07:00 horas y unos minutos después buscó estacionamiento en el Centro de la ciudad de Culiacán. “Y al estacionarme pues ya estaba recogiendo mis cosas y me percaté que venía un tipo; yo sí volteé y vi que se acercó, se pegó al carro de la parte del asiento de atrás, yo creo que quería romper el cristal, creyendo que estaba solo”, recuerda. “Tenía yo ligeramente abajo el vidrio y volteé, entonces me ve y se baja. Abre la mochila, saca un arma, y pues (me dice): ‘bájate y deja todo’, pues ¿qué haces ante una situación así?, yo lo primero, o sea no pensé nada, nomás no podía creer lo que estaba sucediendo, no daba crédito a lo que estaba pasando”.

Fue entonces cuando le tocó vivir lo peor que ha encarado en su vida. “Dejé mis cosas, me bajé y me apuntó a la cara, o sea, (le dijo): ¡lárgate o te mato!, ¡vete o te mato!, varias veces, entonces me bajé y dejé mis cosas”. Su reacción, pese a la ansiedad y la angustia por el momento, fue caminar y cruzar un par de calles muy concurridas hasta llegar a su centro de trabajo. Sus compañeros le prestaron un celular para que pudiera llamar a su marido y ya luego llamó para iniciar “todo el proceso”. “Ya me puse a ver la ubicación desde la computadora de mi celular y (el ladrón con el auto) se fue hasta el sur, como media hora después todavía fue la ubicación que me dio, ya después apagaron el celular y ya después me llevó mi esposo a la Fiscalía, fuimos a hacer la denuncia correspondiente”, detalla.

Fue entonces cuando le tocó vivir lo peor que ha encarado en su vida. “Dejé mis cosas, me bajé y me apuntó a la cara, o sea, (le dijo): ¡lárgate o te mato!, ¡vete o te mato!, varias veces, entonces me bajé y dejé mis cosas”. Su reacción, pese a la ansiedad y la angustia por el momento, fue caminar y cruzar un par de calles muy concurridas hasta llegar a su centro de trabajo. Sus compañeros le prestaron un celular para que pudiera llamar a su marido y ya luego llamó para iniciar “todo el proceso”. “Ya me puse a ver la ubicación desde la computadora de mi celular y (el ladrón con el auto) se fue hasta el sur, como media hora después todavía fue la ubicación que me dio, ya después apagaron el celular y ya después me llevó mi esposo a la Fiscalía, fuimos a hacer la denuncia correspondiente”, detalla.

Este caso es por un hecho que ocurrió a mediados de noviembre de 2025, por lo que han pasado alrededor de cuatro meses.

- Y en todo este tiempo, ¿qué les ha dicho la Fiscalía?

Nada. No, pues nada.

- ¿No hay seguimiento?

No, no, ya el trámite siguió con el seguro y bueno, con el seguro empezamos el trámite, el seguro ya nos respondió, se tardó, porque son procesos largos de mucho papeleo, de muchas revisiones, pero pues ya estamos deslindados de eso.

Pero no, nunca hubo un aviso de que se había recuperado, o que se haya visto alguna unidad parecida. Nada. Al testigo se le preguntó qué le había dejado esta experiencia de violencia. “Obviamente te afecta, pero sobre todo, el sentirte vulnerable, el que no estamos seguros y que hasta la vida te pueden quitar, sin más ni más, por una pequeñez, podría decirse, que puedes perder la vida, o sea de la noche a la mañana ‘mataron a tu mamá por quitarle el carro’, ‘mataron a tu papá...’, eso es para mi lo que más ha afectado”, admite. “Al principio no sientes, a lo mejor la adrenalina, el momento, ¿qué está pasando?, sueltas, dejas... después te cae el 20, o sea, de la vulnerabilidad, con la que se encuentra la sociedad de que a cualquier hora del día pueden pasar este tipo de incidentes”.

Este caso es por un hecho que ocurrió a mediados de noviembre de 2025, por lo que han pasado alrededor de cuatro meses.

- Y en todo este tiempo, ¿qué les ha dicho la Fiscalía?

Nada. No, pues nada.

- ¿No hay seguimiento?

No, no, ya el trámite siguió con el seguro y bueno, con el seguro empezamos el trámite, el seguro ya nos respondió, se tardó, porque son procesos largos de mucho papeleo, de muchas revisiones, pero pues ya estamos deslindados de eso.

Pero no, nunca hubo un aviso de que se había recuperado, o que se haya visto alguna unidad parecida. Nada. Al testigo se le preguntó qué le había dejado esta experiencia de violencia. “Obviamente te afecta, pero sobre todo, el sentirte vulnerable, el que no estamos seguros y que hasta la vida te pueden quitar, sin más ni más, por una pequeñez, podría decirse, que puedes perder la vida, o sea de la noche a la mañana ‘mataron a tu mamá por quitarle el carro’, ‘mataron a tu papá...’, eso es para mi lo que más ha afectado”, admite. “Al principio no sientes, a lo mejor la adrenalina, el momento, ¿qué está pasando?, sueltas, dejas... después te cae el 20, o sea, de la vulnerabilidad, con la que se encuentra la sociedad de que a cualquier hora del día pueden pasar este tipo de incidentes”.



El fracaso de la Fiscalía General del Estado en números Desde que la guerra entre los clanes Guzmán y Zambada detonó en Culiacán, el robo de vehículos creció 2.4 veces y se convirtió en la principal violencia patrimonial de Sinaloa, sin que hasta ahora el Gobierno del Estado, encabezado por Rubén Rocha Moya, haya podido revertirlo. Del 1 de septiembre de 2024 y hasta el 28 de febrero de 2026, en el Estado se robaron 10 mil 039 vehículos, para un promedio de 18.5 diarios; ese promedio era de 7.5 antes de la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, a pesar de las graves afectaciones que produce para el patrimonio y la movilidad de los sinaloenses, este delito del fuero común se mantiene en una impunidad casi absoluta, pues de los más de 10 mil vehículos robados, solo hubo 341 detenidos durante esos casi 18 meses, los cuales equivalen apenas al 3.4 por ciento del total de las denuncias.



El fracaso de la Fiscalía General del Estado en números Desde que la guerra entre los clanes Guzmán y Zambada detonó en Culiacán, el robo de vehículos creció 2.4 veces y se convirtió en la principal violencia patrimonial de Sinaloa, sin que hasta ahora el Gobierno del Estado, encabezado por Rubén Rocha Moya, haya podido revertirlo. Del 1 de septiembre de 2024 y hasta el 28 de febrero de 2026, en el Estado se robaron 10 mil 039 vehículos, para un promedio de 18.5 diarios; ese promedio era de 7.5 antes de la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, a pesar de las graves afectaciones que produce para el patrimonio y la movilidad de los sinaloenses, este delito del fuero común se mantiene en una impunidad casi absoluta, pues de los más de 10 mil vehículos robados, solo hubo 341 detenidos durante esos casi 18 meses, los cuales equivalen apenas al 3.4 por ciento del total de las denuncias.

Además, la FGE solo llegó a un acuerdo reparatorio, procedimiento abreviado o fallo condenatorio en 33 de esos casos, lo que equivale al 9.7 por ciento de los detenidos y apenas al 0.33 por ciento del total de las denuncias presentadas en el periodo mencionado. El nivel de impunidad contrasta con la naturaleza de las detenciones, pues el 94 por ciento de ellas se realizaron en flagrancia y el resto, el 6 por ciento, tras una investigación de la Fiscalía General del Estado, lo que evidencia la falta de capacidades de la institución procuradora de justicia local.



Despojados, con retén de soldados a 50 metros Era domingo, entre 13:40 y las 14:00 horas, cuando sucedió. La pareja venía de Cuatro Ríos, en Culiacán, hacia la zona sur de la ciudad y decidieron parar a comprar unas nieves. Llegaron a una plaza, y mientras él se quedó estacionado afuera, ella se bajó con su bolsa. Al momento de salir, ella iba con las manos ocupadas por los conos, por lo que uno de los trabajadores del negocio se dispuso a ayudarla con abrirle la puerta. “Entonces él se da cuenta de que estaban asaltando a mi esposo: se había atravesado una camioneta, se habían bajado dos personas con armas largas, bajaron a mi esposo, los dos del lado, pues donde estaba el piloto, le quitaron el celular, cartera”, detalla. “Y al mismo tiempo en el que se suben las dos personas, los dos hombres a mi carro, pues ya se van las dos unidades, entonces de perdida venían tres hombres”.