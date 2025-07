$!Galápagos: redescubren un coral solitario que se creía extinto y renueva la esperanza sobre la conservación marina

Documentaron el redescubrimiento en el artículo Rediscovery of Rhizopsammia wellingtoni in Galápagos after two decades, publicado en Marine Biology.

La mayoría de los corales son coloniales, es decir, están formados por muchos pólipos individuales que viven juntos en una colonia y comparten un esqueleto. Sin embargo, R. wellingtoni es un coral solitario, lo que significa que cada pólipo vive de manera independiente.

Gosliner, curador principal de la Academia de Ciencias de California y especialista en zoología de invertebrados, ha buceado en los océanos de unos ocho países del mundo en búsqueda de nudibranquios, un colorido grupo de fauna también conocido como babosas marinas. Esa investigación, que empezó en sus últimos años de colegio y que lleva por más de 50 años, lo convirtió en una autoridad sobre la historia evolutiva de los nudibranquios.