A casi 30 años de haber dejado los pesticidas, los resultados cosechados en el campo tienen a Hilario Paz y a su esposa Magdalena Avendaño más convencidos que nunca de haber tomado la decisión correcta. Redujeron su gasto en agroquímicos comerciales, desarrollaron un mayor conocimiento de su tierra —lo que les da más opciones para enfrentar los retos— y obtuvieron productos agrícolas que venden en los mercados orgánicos a un mejor precio.

Para esta pareja campesina descendiente de campesinos, lo más importante de estos cambios en su producción ha sido recuperar su salud. Fue una enfermedad del sistema nervioso de Hilario Paz, que él atribuye a “los químicos”, lo que los llevó a sospechar de los agroinsumos industriales y abandonar su uso a mediados de los noventas. “Ya me andaba muriendo. Entonces cambié la manera de ver las cosas y me puse a investigar, a hacer pruebas. Ahora producir sin químicos me parece lo normal”, explica.

Actualmente, además de mantener productiva casi una hectárea de tierras de cultivo, la pareja imparte talleres y pláticas sobre producción libre de agroquímicos, una práctica conocida como agroecología, y que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) suscribe como uno de los pilares para alimentar a una población creciente y en medio del calentamiento global.