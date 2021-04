Por Octavio Rivera López Border Center for Journalists and Bloggers

El gobierno federal sancionó a una ex funcionaria del IMSS con 12 años de inhabilitación en el servicio público tras hallarla responsable de negligencia en el manejo de los recursos destinados a atender a las familias de 49 niñas y niños que perecieron y decenas que resultaron heridos en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora.

La sanción fue resultado de una denuncia administrativa por faltas graves a la administración pública que presentó la Iniciativa Sinaloa el 9 de marzo de 2019, como parte de las acciones de incidencia del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Según una investigación del periodista sonorense Alán Aviña, integrante del Border Hub, Marcela Fimbres, a cargo del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), permitió la contratación de tres familiares suyos que triplicaron los precios de los productos médicos para las y los sobrevivientes del incendio y obtuvieron ganancias por más de 10 millones de pesos. Aviña falleció víctima del COVID-19 en diciembre de 2020 antes de que la sanción a Fimbres fuera pública.