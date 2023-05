“El lugar donde se descubre una especie es muy importante para los botánicos, porque representa la población a partir de la cual se registró un nombre científico. Perder estos espacios no es triste solo por perder la biodiversidad o por perder una población de una especie, sino también porque se está perdiendo una parte de la historia de la biología”, lamenta Figueroa, especialista en coníferas mexicanas y flora del occidente de México e investigador en el posgrado en Ciencias Biológicas del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los incendios que se han presentado en este 2023 están asociados a bosques que no tienen un manejo forestal comunitario, a procesos de cambio de suelo y al paisaje transformado, sumado a condiciones de meses muy calurosos y secos, señala Enrique Jardel, profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara y especialista en el manejo de fuego.

Jalisco es uno de los estados mexicanos mejor preparados para los incendios, por todas las capacidades que tiene para el combate, señala Jardel. Sin embargo, recuerda que los especialistas que estudian el fuego en los bosques —tanto en la investigación ecológica como en la implementación de acciones de manejo del fuego— han insistido en que no se resolverá la problemática de los incendios forestales únicamente con medidas de combate.

“Cuando un incendio ocurre en una reserva o en un área de conservación, siempre es más notorio porque está bajo la mirada de todos. Siempre han llamado más la atención, pero podemos decir que, en términos relativos, han salido mejor libradas que otras áreas en las cuales no hay ni protección ni tampoco una base de manejo forestal comunitario o privado”, describe el experto.

Además, otro componente de esa estrategia tiene que ver con el uso responsable de las tierras y apunta al manejo forestal sostenible. Jardel explica que, en aquellos lugares del país donde hay empresas forestales comunitarias que practican una buena silvicultura y prácticas de conservación, no tienen una incidencia de incendios tan crítica, pues hay dueños de la tierra que están comprometidos en conservarla y en aprovecharla de manera sostenible, por lo que emplean oportunamente las prácticas de manejo del fuego.

“No es suficiente y es un tema que se tiene que fortalecer. Tuvimos una reunión hace algunas semanas con autoridades del gobierno del estado, donde se planteaba la necesidad de más personal. Pero no es un tema que vamos a resolver en este momento, es un tema que se tiene que trabajar, porque no puedes contratar a personas, uniformarlas y meterlas como combatientes forestales. Sin embargo, el tema va caminando muy bien, porque hemos convencido a las autoridades de que tenemos que contratar personal”, explica el comandante, e insiste en que no se trata únicamente de combatir el fuego temporalmente, sino de tener personal que pueda trabajar todo el año en la restauración y conservación del suelo.

Seis años atrás —apunta Rodríguez—, se comenzaron a ver incendios más explosivos en su zona de influencia. Ahora son dos o tres por temporada y muchos de ellos están asociados a la práctica de quema agrícola. Eso representa un riesgo muy importante para el personal, porque se le debe entrenar para poder identificar este tipo de condiciones y riesgos: “Ya no solamente es hacer una línea negra, un guardarraya, un cortafuego o combate directo; tienen que conocer desde el tipo de material vegetal o la masa forestal que tenemos, hasta la interpretación de información meteorológica que se está enviando en los mensajes de seguridad durante los diferentes periodos de operacionales”, detalla el comandante.