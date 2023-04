Desde 1989, esta organización sin fines de lucro ubicada en el departamento de Petén, se dedica a rehabilitar y reintroducir animales silvestres víctimas del tráfico ilegal. Su equipo busca conseguir la liberación de cada ejemplar a su hábitat, aunque no todos tienen las mismas posibilidades. Varios han tenido que permanecer en sus instalaciones porque su vulnerabilidad física y de salud no les permite volver a la naturaleza.

“La sarna es un problema clínico muy raro en los monos —agrega Martínez, sobre el caso de la cría de Tikal. Pero se diagnosticó, se trató y mejoró bastante. Todavía no le termina de salir bien el pelo, porque la sarna daña mucho los folículos, pero ya tiene cara de mono”, describe el especialista. Ahora, este pequeño primate se enfrentará al reto de integrarse a un nuevo grupo social de monos araña, hasta que sea tiempo de volver juntos al bosque.

Durante los primeros días que llega un animal al centro, el equipo de expertos define si es apto o no para ser rehabilitado. Este es un proceso muy largo —agrega el especialista—, pues especies como los primates llegan a estar en el centro durante un periodo de seis a ocho años, hasta conformar un grupo social unido que, tras un estudio final, se decidirá si ya es posible liberarlo, para comenzar a monitorearlo en el exterior.

Este reporte reconoce que las debilidades institucionales, en cuanto a identificación de especies y procesos de trazabilidad poco claros o escasos, tienen como resultado una subestimación en el espectro de especies afectadas. Sin embargo, se tienen datos de que los psitácidos o loros, el mono araña y venado cola blanca (Odocoileus virginianus), así como la iguana verde (Iguana iguana) y la tortuga jicotea (Trachemys scripta), son las especies que enfrentan las mayores amenazas. Además, el departamento de Petén, junto con las áreas boscosas de San Marcos y Quetzaltenango, “son los sitios rojos de extracción de fauna que se comercializa en el Altiplano y Occidente de Guatemala”.

“A lo largo del tiempo se ha visto un marcado desinterés por parte de las autoridades. Hay cada vez menos puestos de control. Hay menos decomisos, hay menos investigación, hay menos inteligencia buscando controlar el tráfico ilegal. En los noventa, veíamos decomisos de más de 800 o 900 animales. Ahora estamos teniendo 20 o 30 al año. No es realmente porque no haya tráfico, es porque no hay control. Es porque son áreas que quedan totalmente desprotegidas”, asevera Alejandro Morales, veterinario y subdirector del Centro de Rescate de Arcas Guatemala.