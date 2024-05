De acuerdo con el equipo científico de STRETCH, la tortuga caguama —especie considerada Vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)— era abundante en los hábitats costeros en el extremo norte del Pacífico, pero su presencia resultaba un misterio por la ausencia de playas de anidación en la región. No fue sino hasta el año 1987 cuando una tortuga caguama solitaria y con etiquetas metálicas de origen japonés, apareció en las aguas de San Diego, en Estados Unidos. A partir de allí se contempló la posibilidad de que existieran migraciones transpacíficas.

“Con el calentamiento global, estamos hablando de cambios sistemáticos en los ecosistemas y las cadenas tróficas, en las que el agua es demasiado caliente durante un tiempo largo. No estamos hablando de una temporada, sino de años, y toda la productividad en los océanos se detiene. El efecto de esto es que los animalitos —desde el plancton hasta las aguamalas, que son la base de la cadena trófica, colapsan—, cuando esto pasa, las tortugas, ballenas y tiburones no pueden vivir en la zona, porque simplemente no hay comida”, explica Jeffrey Seminoff, jefe del Programa de Evaluación y Ecología de Tortugas Marinas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA Fisheries, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

“Con El Niño ocurre lo opuesto, pues es más temporal. Los impactos ocurren en una escala de tiempo de meses, no de años”, detalla Seminoff. “El corredor térmico no tiene nada que ver con la productividad sino que, cuando se abre, las tortugas se mueven y cruzan esta zona en semanas, por lo que no dependen de la comida en este corredor, sino que simplemente es una zona en la que las temperaturas son suficientes para moverse desde el Pacífico Central hasta el Pacífico Oriental”, dice el experto.