La FGR hizo todo para no transparentar el juicio a Lozoya y despierta suspicacias

Ante la negativa de transparentar el proceso, periodistas también han recurrido a la vía judicial.

El reportero Juan Pablo Reyes narró a este diario digital que en julio de 2020 interpuso un amparo para ingresar a las audiencias argumentando que debe garantizarse el principio de máxima publicidad por tratarse de un caso de trascendencia nacional, también pidió que, en caso de existir restricciones por la pandemia, se le permitiera ingresar a una sala contigua a donde se realicen las audiencias y seguir en vivo el proceso.

No obstante, el 28 de septiembre de ese año el Juez Decimosexto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México rechazó el recurso legal. El comunicador promovió un amparo, pero fue hasta el 6 de mayo de 2021 que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa de Primer Circuito lo rechazó y ponderó el derecho a la salud por encima del acceso a la información.

El reportero insiste en la importancia de seguir de cerca las audiencias porque, reconoce, “no se pueden conocer todos los detalles” a través de los mensajes enviados en redes por el CJF, además, recuerda que en otros estados del país, pese a la pandemia, jueces sí permitieron el ingreso del público implementando medidas sanitarias.

“El pretexto que pone el Poder Judicial del tema sanitario está rebasado, porque ya se demostró que las audiencias se pueden llevar a cabo vía remota, e incluso presenciales con ciertas restricciones. Pero eso no debe ser obstáculo para la publicidad y para que todos sepamos qué es lo que está pasando en los tribunales. La llegada de Lozoya a México sirvió como pretexto para cerrar las puertas y no ver qué está pasando en el caso”, opina Susana Camacho Maciel, consultora en temas de justicia penal con organizaciones de la sociedad civil como Borde Político.

Para la abogada, el desarrollo del caso Lozoya también deja en evidencia que la FGR “utiliza la justicia y las herramientas procesales a modo”, lo que alerta sobre un “pacto de impunidad”. Como ejemplo recordó la filtración a medios de comunicación de la denuncia que presentó el ex director de Pemex ante la FGR en agosto de 2020 y en la que mencionó a 70 políticos, entre ellos el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya.

“Por una parte se filtra información respecto a adversarios políticos, pero por otra nos esconden o no sabemos si realmente existen las pruebas que Lozoya prometió que podrían llevar a juicio a sus superiores. Entonces estamos atrapados en juicios mediáticos, no hay juicios que lleguen a tribunales”.

Actualmente, sólo uno de los mencionados en la denuncia, el ex Senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri, enfrenta un proceso penal privado de la libertad.

Camacho Maciel insiste: “Los datos en este tipo de casos no tendrían que conocerse a través de medios, de filtraciones, tendríamos que verlos en las audiencias, pero (la FGR) no quiere ir a audiencia porque posiblemente no tiene la fortaleza de pruebas que se necesita para presentar un caso de esta naturaleza y tener una respuesta contundente por parte de los jueces”.

En el mismo sentido se pronuncia la abogada Medina Ruvalcaba, quien insiste en retomar la publicidad de las audiencias y del proceso penal para “que sea mucho más corto el rango que tienen las autoridades para actuar de manera irregular”.

“Todos los casos en materia penal tienen cierto interés en la ciudadanía, pero especialmente este (el de Emilio Lozoya), que trata delitos de corrupción en donde los verdaderamente afectados somos todos los ciudadanos. Como afectados tenemos el derecho de saber qué está pasando y como ciudadanos somos un gran actor dentro de los procedimientos penales porque al estar presentes, al analizar qué están defendido nuestras autoridades, cómo se están desempeñando, nos convertimos en un verdadero contrapeso que ayuda a evitar que se cometan actos de impunidad y corrupción”, agrega la defensora.

Consultada sobre este tema, el área de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura informó que la posibilidad de permitir el ingreso de medios de comunicación y del público en general a las próximas audiencias de este y otros casos seguirá sujeta al Semáforo de riesgo por Covid-19.

En el mismo sentido se pronunció el 6 de octubre Arturo Zaldívar, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del CJF, al ser cuestionado sobre cuándo reabrirán las audiencias:

“Cuando haya condiciones sanitarias, se tomarán las medidas para que pueda haber un regreso, antes no. (...) No daré marcha atrás hasta que las condiciones sanitarias lo permitan, porque si abrimos para un caso, tenemos que abrir para todos. Yo no puedo decir este asunto es muy relevante y tienen mucho interés los medios, vamos a hacerlo de esta manera y todos los demás casos no. Eso sería una justicia discriminatoria. Mientras no tengamos condiciones de poderlo hacer de manera general, no lo haremos. Yo creo que cada vez falta menos tiempo”, expuso en conferencia.

Mientras que la FGR anunció el lunes que Lozoya Austin tendrá hasta el próximo 3 de noviembre para aportar pruebas en su defensa y defender el criterio de oportunidad que solicitó.

México, el mal ejemplo

Las especialistas lamentan las respuesta de las autoridades a la trama de corrupción que involucra a políticos y a la empresa brasileña Odebrecht, pues aseguran que México parece no haber aprendido de la experiencia de otros países latinoamericanos pese a retrasarse años en judicializar los casos.

Aunque desde 2017 la entonces Procuraduría General de la República prometió juzgar a involucrados en la trama de sobornos de Odebrecht, hasta 2020 Emilio Lozoya fue el primer político de alto nivel detenido por su presunta relación con el caso.