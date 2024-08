Días después de su detención, Amnistía Internacional lanzó una Campaña de Acción Urgente que pedía la seguridad de Luna durante su custodia e instaba a las autoridades a “garantizar su derecho a un juicio justo”. Esto incluía la imparcialidad de la investigación penal y la necesidad de garantizar que no sería sometido a cargos penales por motivos políticos.

“Los primeros días [en la cárcel] lo que menos me preocupaba era mi salud y mi situación”, explicó. “Me preocupaba más la impotencia de mis hijos e hijas, porque yo no estaba preparado económicamente para que sobrevivieran sin mí”.

“Hubo un momento en el que no podíamos salir”, dijo. “Sabían que eras yaqui y te gritaban cosas. Nuestros niños y niñas tenían miedo de decir que eran del territorio yaqui, porque temían que la gente les hiciera algo cuando iban a la escuela”.

“Ninguna de las represas que se construyeron se hizo con el consentimiento de la tribu”, dijo Luna con seria intensidad. Bajó la ventanilla de la camioneta y dejó entrar una ráfaga de viento. El calor era agobiante. “Llegó un momento en que el agua ya no empezaba a correr por el río y sólo empezaba a correr en épocas de lluvia o cuando la represa estaba demasiado llena”.

Cuatrocientos años después, el gobierno mexicano comenzó a tomar un mayor control del río Yaqui, mediante la construcción de un extenso sistema de imponentes represas de hormigón que detuvieron este flujo, compuesto por las represas Lázaro Cárdenas (La Angostura), Plutarco Elías Calles (El Novillo) y Álvaro Obregón (El Oviáchic) en el alto río Yaqui. Para intentar calmar los ánimos, el presidente Lázaro Cárdenas promulgó en 1940 un decreto por el que se restituía a los yaquis parte del territorio que les había sido arrebatado y se les concedía el derecho al 50 % del agua de la presa de La Angostura. Sin embargo, hasta el día de hoy este derecho no se ha respetado.

Para los yaquis, el río representa mucho más que producción y ganancias. No sólo se trata de un recurso necesario durante una época de sequía, sino que es sagrado. “Siempre ha habido una conexión con lo espiritual”, le dijo Luna a Mongabay. “El agua, por su capacidad de evaporarse, podría entonces ser un conducto para comunicarse con los dioses o con los seres queridos fallecidos”.

Ante la transgresión de su derecho a dar consentimiento, decidieron interponer un reclamo de protección y recibieron un fallo favorable en mayo de 2012 del juez del cuarto distrito. Un año más tarde, después de un largo período de litigio, la Corte Suprema determinó que la construcción del acueducto constituía de hecho una transgresión de los derechos de la tribu. No obstante, el tribunal no ordenó la suspensión inmediata del proyecto. En cambio, dictaminó que se detendría si había pruebas de que causaría daños irreparables a la comunidad.

Moctezuma le dijo a Mongabay que en los últimos años, algunos yaquis han redirigido agua de un canal de riego cercano sólo para poder llevar a cabo la ceremonia en junio, cuando se celebra la festividad de San Juan Bautista. Pero Luna dijo que ya no tiene el mismo carácter sagrado que antes porque los agroquímicos que los agricultores rocían en los campos agrícolas contaminan el agua, y los yaquis saben que está sucia.

Poca agua limpia durante una ola de calor

La bahía de Guásimas es el lugar en donde alguna vez el río Yaqui desembocó en el Golfo de California. Luna dijo que las granjas camaroneras que hay en la zona se han convertido en un problema porque liberan contaminación en la bahía. En el pasado, los yaquis podían pescar y recolectar almejas y ponerlas directamente en un plato. Ahora, las valvas salen sucias por toda la contaminación.

En el trayecto a Potam Pueblo, uno de los ocho pueblos yaquis, Luna explicó que muchos de los caminos del territorio solían estar bordeados de álamos (Ficus continifolia). La especie es importante para los yaquis, ya que la madera se utiliza para construir estructuras tradicionales en sus pueblos. Uno de sus primeros trabajos fue talar árboles de álamo en este mismo camino, pero ahora ya no queda ninguno.

“Solía ser un paraíso”, dijo, pero la pérdida de agua ha provocado una disminución del álamo en todo el territorio, lo que es una gran pérdida para la cultura yaqui. La sequía de los ríos y la contaminación también han afectado su relación con el agua.

“Empiezas a perder el amor por tu territorio y la lucha”, dijo. “¿Cómo puedes luchar, amar y defender algo que no se ve? Los niños y las niñas no conocen el río; no pueden verlo. Creen que esto es normal”.

La grave sequía y las temperaturas extremadamente altas también han ejercido una presión adicional sobre el territorio, que ya está desprovisto de agua. Los niveles de agua en cada una de las tres represas se encuentran en su nivel más bajo histórico. Según datos del Distrito de Riego del Río Yaqui, el sistema de represas del río Yaqui se encuentra al 10.9 % de su capacidad total, con 1950 millones de metros cúbicos menos de agua que hace un año. Además, en junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua informó que el estado de Sonora alcanzó los 52° Celsius, lo que rompió el récord de calor de todos los tiempos de México. El récord anterior fue de 51 °C en 1993.

“La sequía no ha dejado de empeorar”, afirmó Luna. “Lamentablemente las últimas reservas de agua existen en territorios indígenas. El resto del país ya está sin agua, ha sido completamente saqueado. Los dueños del dinero están desesperados por quedarse con lo que queda. Ellos también saben que esto va a terminar”.