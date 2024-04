“Caminamos para conseguir el agua que necesitamos. Si no caminamos, ¿quién nos la dará?”, pregunta Juan, un hombre de mediana edad nacido en la comunidad rural indígena de Maconí, en el estado de Querétaro, México. “Es un viaje de cuatro horas diarias para conseguir agua... Desde el año pasado, no ha llovido, y este año es lo mismo”. El cultivo de frijoles se ha marchitado y no hay maíz para hacer tortillas, le dijo a Ana Valdivia, experta en Inteligencia Artificial (IA), del Instituto de Internet de Oxford del Reino Unido.

Dondequiera que haya hiperinflación y una crisis económica pero una buena infraestructura de internet, las empresas de IA vienen a ofrecer trabajo de datos, dijo Posada. Debido a su grave situación económica, dice, Argentina sigue ahora el mismo camino que Venezuela y Colombia.

“Es un modelo muy atractivo para las grandes tecnológicas porque le puedes pagar a la gente centavos de dólar”, declara Posada. Los trabajadores están aislados, no sindicados y bajo vigilancia constante, “por lo que, si su productividad es considerada inadecuada por el algoritmo, pueden ser despedidos a la brevedad”.

Sin embargo, las empresas, dice, no suelen velar tanto por el cumplimiento de la normativa laboral vigente. “Hay muchas pruebas de niños que hacen este trabajo”, comenta Posada. Gran parte de los trabajos no son aptos para adultos, y mucho menos para niños. Posada mostró a Mongabay una plataforma llamada Hive, donde se ofrecía una serie de trabajos de datos, algunos de ellos con el símbolo de un cuchillo que indicaba contenido violento. El símbolo del cuchillo se añadió recientemente, explicó, como única indicación de que los niños no deberían realizar este trabajo. No es extraño que realizar estas tareas día tras día pueda afectar a la salud mental de los trabajadores.

Lehuedé dijo a Mongabay que las empresas tecnológicas europeas y norteamericanas se han destacado en la “externalización del daño”. Se ha demostrado que este tipo de trabajo desmoralizador de la IA está minando la salud mental de los trabajadores de todo el mundo.