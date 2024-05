Mientras el primer gobierno estatal emanado del partido Morena utiliza los recursos para revisar la calidad del aire para pagar la nómina, desde hace tres años no hay monitoreos pese a existir la infraestructura.

Jesús Salvador Martínez Bastidas, Ejecutivo de proyectos de sustentabilidad en Mapasin, explicó que este plan inició derivado de la curiosidad y la necesidad de medición ya que, desde Gobierno no se estaba atendiendo el rubro a pesar de ser obligatorio.

“Quedó aclarado que era pagarle al personal que trabaja en esa dirección... eso fue lo que dijo la SAyF cuando se le preguntó, eso es propiamente para pagar al personal que trabaja en esa Dirección, están haciendo las manifestaciones de impacto ambiental, ellos tienen una serie de trabajos que va dedicados exclusivamente a eso, son miles, miles de manifestaciones que se erogan desde esa parte, tienen mucho trabajo, no creas, no es nada más el monitoreo de cabinas” dijo Pérez Corral.

“Nosotros empezamos a medir la calidad del aire porque sabemos que hace un tiempo que no se ha estado monitoreando la calidad del aire en Culiacán, Sinaloa en general, y ahorita, pues ya tenemos un año y fracción haciendo este trabajo”.

“Para más que nada porque nos dio también sentimos la curiosidad de hacerlo, la necesidad de hacerlo también porque sabíamos que es algo, que pues se tiene que estar midiendo constantemente”.

Uno de los sensores está colocado en el techo de las instalaciones del organismo entre la avenida Donato Guerra e Ignacio Zaragoza, los demás se hallan en Valle Alto y la colonia Cañadas, sin embargo, Martínez Bastidas indica que estos son insuficientes para una ciudad con una extensión que sobrepasa más del millón de habitantes.

“No todas tienen medición, pero supone que ya es por ley, que deben de tenerla y sin embargo, nosotros en Sinaloa no cumplimos, porque si tenemos las estaciones, pero están ahorita deshabilitadas porque les falta el mantenimiento”.

Pese a ello, destacó la colaboración entre la asociación ciudadana Redspira, red ciudadana de monitoreo de la calidad del aire y radicada en Mexicali, quien donó y añadió a su red de mapeo a las ciudades de Culiacán y Mazatlán.

“Son tres sensores que instalamos en tres colonias, los instalamos de esa manera porque nos dijeron a nosotros los de Redspira que teníamos que tener obviamente el control de ellos, porque necesitan estar tener corriente eléctrica e Internet para estar pasando los datos en tiempo real”.

La ubicación de los sensores se hallan en zonas libres de las corrientes de aire y donde circulan automóviles cerca . Estos, permanecen en los techos de casas, donde no se obstruya el paso del aire, principalmente cerca de vialidades para captar la contaminación.

“Aunque la contaminación viene de muchas fuentes, no sólo de automóviles también de la quema de basura, de la quema de carbón, etcétera, si pasan por el sensor lo va a medir, ese aire”.

¿Qué contaminantes se mide?

En 2020 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-172-SEMARNAT-2019, Lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, denominada índice aire y Salud.

En ella se indica que los contaminantes normados a los que se les ha establecido un límite máximo de concentración en el aire ambiente son el ozono, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el plomo, las partículas suspendidas iguales o menores a 10 micrómetros (PM10) y las partículas suspendidas iguales o menores a 2.5 micrómetros (PM2.5).

No obstante, los sensores colocados en la ciudad se centran únicamente en la detección de partículas PM10 y PM2.5, dejando un vacío en la medición de las demás sustancias criterio para monitoreo por la legislación mexicana.

“Estos sensores miden partículas suspendidas PM10 y 2.5, estas partículas son un tipo de contaminante criterio de los que normalmente se están midiendo y que son muy peligrosos para la salud humana”.

En comparación con los criterios de contaminación emitidos por la Organización Mundial de la Salud, según Salvador, estos son más confiables por el estándar que todos los países aspiran a tener.

“En México tenemos un índice que mide la calidad del aire que se llama índice aire y salud, sin embargo, este índice es nuevo, no está tan regulado como la OMS que tiene un índice y un estándar ahí establecido para que obviamente todos los países vayan hacia ese estándar”.

En ese sentido, comenta que los registros de monitoreo obtenidos durante el 2023 lanzaron días donde los contaminantes rebasaron los límites permitidos por la OMS.

”Tenemos un registro de que en 2023, por ejemplo la mayor parte del año más o menos la contaminación se registra entre moderada y buena, o sea, en la mayor en la mayor parte, pero ahí te va, lo que lo que viene a continuación es que si hay muchos días y horarios en los que la contaminación llega a un nivel que pues no es el permitido o sea, ya superamos los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud”.

Un monitoreo constante, más sensores y aplicación de las estrategias establecidas en la legislación mexicana son las acciones que apunta Salvador Martínez deben ser correspondidas por parte del Estado.

“Humberto Siller, director del área de gestión y cambio climático, con él estuvimos en platica en cuestión de esto y él ya gestionó de hecho que se activen las estaciones de monitoreo pero pues no sea ahorita todavía no se activan, pues no se ha sacado esa inversión que se necesita para para hacerlo, pero ya se gestionó”.

“Los sensores que tenemos siguen instalados y están funcionando y de ahí se está adquiriendo información para ellos también (para Gobierno del Estado)”.

Las consecuencias de un aire de mala calidad

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, mejor conocida como EPOC y el asma son padecimientos que pueden ser desarrollados por personas que viven en ciudades con altos índices de contaminación atmosférica, aún cuando estas no fumen o cocinen con leña, resaltó el Édgar Urquidez Bazúa, neumólogo que radica en Culiacán.

“La mala calidad del aire afecta a todos y las personas que viven ahí son más propensas a tener enfermedades como asma o que se les estén inflamando frecuentemente las vías respiratorias, ya que la mala calidad del aire irrita e inflama las vías respiratorias y eso como consecuencia trae enfermedades frecuentes y no nada más eso, sino que también desata tema de rinitis alérgicas, alergias y eso también si se descontrola va a traer como consecuencia enfermedades respiratorias”.

Los pacientes con asma o EPOC padecen falta de aire, presión torácica, pecho apretado y tos que al agudizarse pueden bajar los niveles de oxígeno y poner en peligro sus vidas, indicó.

Eleazar tenía los hábitos de una persona saludable, era originario de Bariometo, una localidad de Navolato, donde tenía una línea de camiones; cuidaba su alimentación, realizaba ejercicio, le gustaba rodar en bicicleta y no fumaba; sin embargo, murió a los 64 años de edad, tras ser diagnosticado con fibrosis pulmonar.

Su hijo, Enrique, explica que casi llegando a los 60 años, cuando ya tenía aproximadamente 40 años viviendo en Culiacán, experimentó los primeros síntomas de la enfermedad.

Tenía una tos que no se le quitaba y un año después de iniciar con los síntomas, le detectaron unas manchas en los pulmones, que en un inicio los especialistas pensaron que se trataba de cáncer.

“Cuando él ya llega ese punto que le dicen ‘ah, ya sabemos que es lo que tienes, es fibrosis’ pues resulta que nunca se había tratado por eso, el tratamiento oncológico le aceleró la fibrosis, porque lo estaban tratando para algo que no era y cuando se da cuenta de este mal le dicen ‘nos dimos cuenta tarde’”.

“No era una persona que tuviera malos hábitos, no fumaba, no se desvelaba, por lo regular siempre era como que traía algo de temporada porque en los camiones se usa mucho de que ‘ah, no traigo para el pasaje pero pues agarré esto’ y le dejaban algo a los chóferes. Siempre llegaba con costales de naranja, con costales de tomate y con eso era lo que cocinaba en su gran mayoría del tiempo mi mamá”.