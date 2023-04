Científicos y miembros de organizaciones no gubernamentales lo alertaron desde hace, por lo menos, un año. México, decían, está a un paso de ser sancionado por no realizar las acciones necesarias para detener la extinción de la vaquita marina ( Phocoena sinus ) , una pequeña marsopa que sólo habita en el Alto Golfo de California. Los llamados de los especialistas sólo se toparon con oídos sordos.

—Nuestra organización nunca ha sido invitada a las reuniones del GIS, pero sí invitaban a otras organizaciones y a pescadores. Sin embargo, en las últimas reuniones no se invitó a las organizaciones ni a los pescadores. Nosotros hicimos llegar cartas al Grupo Intergubernamental, en donde señalamos las deficiencias de las regulaciones que sacaron en 2021. En ese entonces, se estableció que dependiendo del número de embarcaciones iba a ser la respuesta de vigilancia por parte de las autoridades, lo cual daba una flexibilidad a la zona de cero tolerancia para la pesca. No tuvimos respuesta a lo que señalamos.

México presentó un primer borrador que era deficiente, porque no establecía tiempos ni metas concretas. La segunda versión que entregó el gobierno mexicano tampoco cumplió con lo que se pedía. La Secretaría del CITES hizo hincapié en que era necesario establecer fechas concretas de las acciones, pero México no cumplió.

En entrevista con Mongabay Latam, el biólogo Alejandro Olivera hace un recorrido por la historia de ilegalidad e impunidad que desencadenó la sanción . “Si México pierde esta especie, pasaría a la historia como el país que no quiso salvarla por falta de la aplicación de la ley, por dejar en el olvido al sector pesquero”, dice el representante en México del Centro para la Biodiversidad Biológica, organización no gubernamental dedicada a la protección de especies en peligro de extinción y que tienen un amplio trabajo en la zona del Alto Golfo de California.

—En 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se creó la zona de cero tolerancia o área de refugio para proteger a la vaquita marina de la pesca ilegal. ¿Fue una acción positiva?

—Fue un paso muy positivo, porque permitió trabajar con los pescadores. Se empezó el programa de compensación (subsidios) para que los pescadores no salieran a pescar. Los subsidios se dieron a toda la cadena productiva, no sólo a los titulares de los permisos de pesca, sino también a quienes desarrollaban actividades secundarias y terciarias: a la persona que vendía el hielo para el pescado, a quienes reparaban las embarcaciones. Se trató de cubrir a todo el sector de la población dependiente directa o indirectamente de la pesca legal en la zona. Además, había más vigilancia. No estoy diciendo que en ese entonces estuviéramos bien. Estábamos mal, pero no sabíamos que podíamos estar peor.



—¿Ese programa de subsidios a los pescadores, no se pervirtió?

—Sí, algo así pasó. El programa de subsidios se basó en el número de concesiones de pesca que había en la región, pero ese sistema está corrompido. Hay personas que concentran muchos permisos, los ponen a nombres de familiares, por ejemplo. El gobierno estableció un monto de compensación que dependía del número de permisos. Así que la gente que concentraba muchos permisos recibía una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, había una persona que recibía más de un millón de pesos (alrededor de 55 mil dólares, al tipo de cambio de marzo de 2023) al mes de compensación, porque tenía varios permisos.

Así que se le puso dinero a un sistema que ya estaba bastante corrompido y, por lo tanto, hubo muchas fallas: hubo acaparamiento de dinero, también había gente que estaba en el padrón sin tener nada que ver con la pesca. Tal vez no fue la mejor forma de dar esos subsidios. Nosotros creemos que se debió haber dado incentivos a los que quisieran cambiar a redes de pesca alternativas que no dañan a la vaquita y no pagar por no hacer nada. Sin embargo, el que existiera un incentivo para que los pescadores no entraran a pescar permitió que, durante varios años, el Alto Golfo se mantuviera con muy baja actividad de pesca.