En el estudio titulado “The critically endangered vaquita is not doomed to extinction by inbreeding depression”, publicado el 5 de mayo de 2022, los investigadores Jacqueline A. Robinson, Sergio F. Nigenda Morales, Lorenzo Rojas Bracho, entre otros científicos, identificaron que esta especie no sufrirá “depresión endogámica”, lo cual significa que el apareamiento de individuos emparentados no provocará malformaciones o enfermedades en las crías.

Rojas Bracho y Barbara L. Taylor estudian a esta especie desde hace 30 años y desde la década de los noventa desarrollaron modelos muy sencillos para conocer su información genética. Desde ese entonces, los científicos concluyeron que la vaquita había “purgado” los genes dañinos: las marsopas con esos genes murieron y sobrevivieron solo las que tenían genes que no expresaban enfermedades o malformaciones mortales. Eso implica que la especie no tendría que estar condenada a la extinción por razones genéticas.

Nigenda Morales detalla que la depresión endogámica no se da en la vaquita porque la población siempre fue pequeña, “pero no extremadamente pequeña”, y esto provocó que desde hace tiempo las prácticas endogámicas fueran comunes. Esta endogamia histórica permitió que las variaciones genéticas más dañinas se expresaran en los individuos provocando su muerte, sin la posibilidad de reproducirse y sin que pudieran pasar esos problemas a su descendencia.

“Las vaquitas marinas sí han acumulado variantes (genéticas) que no son tan dañinas, que se mantienen en la población porque no son eliminadas totalmente por la selección natural”, comenta el especialista. Estas variantes genéticas provocan deformaciones en los cuerpos de las vaquitas marinas, pero no son mortales.

La vaquita no sufre “depresión endogámica”

Desde 2007, Adrián Munguía Vega, investigador en genómica de la Universidad de Arizona, ya había documentado estas variantes no tan peligrosas en el artículo “Genetic drift vs. natural selection in a long-term small isolated population: Major histocompatibility complex class II variation in the Gulf of California endemic porpoise (Phocoena sinus)”, publicado en noviembre de 2007. Entre sus conclusiones, el autor identificó un dedo extra en ambas aletas pectorales en cada una de las 43 vaquitas que analizó y otras anomalías como fusión de vértebras.

“Se siguen pasando estas características como un sexto dedo y no afectan en mayor medida a la reproducción. La hipótesis es que se han acumulado estas variantes que son dañinas, pero no altamente dañinas”, explica Nigenda Morales sobre el estudio de Munguia Vega.

Además, la depresión endogámica tampoco se ha presentado en otras especies que se encuentran en condiciones similares a la vaquita marina, como los zorros de las islas del Canal (Urocyon littoralis). Estos mamíferos tienen una diversidad genética baja, pero se recuperaron sin signos aparentes de afectaciones por reproducción entre individuos emparentados. Munguia Vega también cita los casos del cernícalo en las Islas Mauricio (Falco punctatus) o los elefantes marinos del norte (Mirounga angustirostris) en las Islas Guadalupe.

“No porque la población sea muy pequeña, está destinada a entrar a este vórtex de extinción. Hay que analizar caso por caso. La historia evolutiva también tiene mucho que ver con la sobrevivencia de una especie en el contexto actual bajo presiones antropogénicas ”, comenta Nigenda Morales.

El maestro en ciencias de la vida Rodrigo Huerta Patiño, quien hizo una investigación en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) en donde aborda la estructura social y la genética en otro cetáceo: el Zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris), confirma que es probable que el riesgo de depresión endogámica en la vaquita marina sea reducido, debido a que la especie ha tenido una población pequeña siempre y eso ha provocado que los genes más dañinos o malignos se hayan borrado porque los individuos que los tenían no lograron sobrevivir.

“Es totalmente factible que, como en el caso de la vaquita, poblaciones pequeñas con individuos emparentados no tengan tanto riesgo, como teóricamente pensarías, de depresión por endogamia por esta purificación genética que ya sufrieron”, comenta Huerta Patiño.

Se calcula que la población de vaquillas marinas llega apenas a diez individuos.

El investigador considera que para saber con exactitud la probabilidad de depresión endogámica en la especie habría que conocer cómo es el material genético de los 10 individuos vivos, no información de tejidos de archivo. Eso permitiría saber qué tan emparentados están y comprender la magnitud de endogamia que se daría entre ellos. No obstante, asegura que es muy difícil obtener muestras de ellos porque huyen de las embarcaciones y del ruido.

Otra especie que no ha sufrido depresión endogámica, de acuerdo con Huerta Patiño, es la cabra salvaje de los Alpes (Capra ibex). En su caso hubo una purificación de las mutaciones malignas, entonces los individuos que quedaron aislados en algunas regiones fueron capaces de reproducirse sin desarrollar muchos problemas de salud.