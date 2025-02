La violencia golpea a la ciencia: expertos son amenazados por revelar impactos a la biodiversidad

Por la novedad del fenómeno, Global Witness no registra de manera sistemática los ataques a los investigadores, explica Furones. La organización, que tiene oficinas en Europa y Estados Unidos, documenta desde 2012 los asesinatos, ataques, amenazas y criminalización de los defensores ambientales. En 2023, 193 personas que luchaban para proteger la naturaleza fueron asesinadas a escala global, de acuerdo con el informe más reciente.

En octubre de 2023, tres personas del equipo recibieron mensajes de WhatsApp en los que un supuesto grupo armado reclamaba sobre algunas decisiones y acciones del proyecto. “Junto con esos reclamos, hubo amenazas: si volvíamos al territorio nos iban a secuestrar”, cuenta el científico que lideraba las actividades, quien no se encontraba en ese momento en el territorio. También se hicieron exigencias con fines económicos, relata.

Ante las amenazas, la organización activó de manera inmediata una mesa de seguridad asesorada por expertos que dio indicaciones precisas a los implicados durante varios días consecutivos. Las personas que estaban en el campo pudieron dejar la zona con tranquilidad. “No difundimos la información para no generar alarma”, cuenta el experto.

Los expertos que recibieron los mensajes en sus números personales sufrieron impactos emocionales. “Genera un sentimiento de miedo que no es muy fácil de manejar, es angustiante”, de acuerdo con el biólogo, quien relata que después del hecho varios de los atacados sufrieron cuadros de depresión. La organización ambiental brindó apoyo psicológico y legal para garantizar el bienestar de los miembros del equipo afectados.

En 2023, un miembro de la organización, que prefiere no revelar su nombre por seguridad, recibió un mensaje de texto días después de que Ecociencia publicara un informe que revelaba el incremento de la minería ilegal de oro en una zona prioritaria para la conservación en la Amazonía ecuatoriana.

Las amenazas tuvieron un gran impacto emocional. El experto cuenta que la conservación ambiental es una carrera que requiere de mucho tiempo, trabajo e inversión, pero hasta ahora no ha habido necesidad de prepararse para saber cómo actuar ante amenazas e intimidaciones. “Quienes pasamos por esto sufrimos de ansiedad muy fuerte, temor, nerviosismo y miedo. Todo esto entorpece nuestro trabajo”, asegura.

La misiva “tenía una serie de lineamientos de lo que iba a pasar” si continuaba la investigación, cuenta el científico. “Era una amenaza, indicaban que estaba hablando de más, que estaba siendo vigilado y que tuviera cuidado”, añade. Ningún grupo delictivo ni persona particular firmó la misiva, pero se conoce que grupos criminales están detrás de la minería ilegal en Ecuador.

La científica mexicana Valeria Souza trabajó durante 25 años como ecóloga evolutiva de Cuatro Ciénegas, un oasis en el desierto de Coahuila, en el norte de México. Relata que la NASA, la agencia espacial estadounidense, la llevó al lugar en 1999 con el objetivo de que estudie el oasis con más de 300 pozas semejante a un mar primitivo de la Tierra y, tal vez, también de Marte. “Encontramos que no era un símil, sí había un mar primitivo”, dice Souza. Una montaña resguardó sus aguas durante miles de millones de años, “junto con las bacterias que hicieron de este planeta azul”, añade.

Souza generó datos moleculares para demostrar que los pozos que se estaban abriendo al sur de Cuatro Ciénegas usaban la misma agua del acuífero profundo. “En 2003 cerraron los pozos y eso no les gustó nadita. Desde ahí es Valeria Souza contra el Estado mexicano”, asegura. La doctora en ecología y los habitantes de la localidad lograron que se ponga en veda el agua del acuífero, pero “la Comisión Nacional del Agua nunca vigiló, nunca protegió, nunca cuidó”, relata. Añade que hasta 2024 se continuaba explotándolo de la misma manera.

“Las amenazas aparecen cuando empiezo a salir en la prensa para decir que cultivar alfalfa en el desierto es una estupidez, sobre todo si hay 50 grados bajo el sol del verano y se necesita muchísima agua”, cuenta. Asegura que periódicos locales incentivaban a sus lectores a lanzar piedras a su vehículo. “Afortunadamente no pasó”, dice.

La científica puso una denuncia y dio entrevistas. David Jaramillo, por su lado, publicó un video de los sucedido en televisión nacional, pero no hubo consecuencias para los atacantes. Aunque Souza nunca tuvo miedo, reconoce que su esposo y colaborador, el también científico Luis Eguiarte, “sí se angustió”.

La seguridad que siente la especialista se fundamentó en que por 24 años educó a los niños de Cuatro Ciénegas. “Sus papás aprecian ese trabajo que se ha hecho, entonces ellos me protegen”. Sin embargo, en 2023 renunció a trabajar por este humedal. “Se está muriendo y ya no quiero llorar más por las tortugas y los peces muertos”, dice. “O cierran ese canal como tratamos de hacerlo en 2020 o no hay para dónde”, concluye.