$!Las Amazonas, guerreras mayas del softbol

Desde hace tres años, Las Amazonas practican por su cuenta, no tienen entrenador, solo dos bates, cinco manoplas -que ya se echaron a perder por el uso- y unas cuantas pelotas que lograron comprar al ganar un concurso de altares por el Día de Muertos.

El borrego más grande se llama “Príncipe” y es el más inquieto, se resistía a abandonar la zona de bateo. Fermina lo jaló con todas sus fuerzas y lo amarró a un árbol para que pueda comer lejos y ya no interrumpa el entrenamiento. Sus compañeras reían viendo la escena, se acomodaban las mascotas y se ubicaban en sus posiciones.

“Vencimos a Las Cardenales y a Las Felinas de Kancabdzonot, ganamos el primer lugar, pero nunca nos dieron el premio. No importa, como le digo a mi equipo, lo importante es que nos divertimos y aprendimos un poco más”, dice Fermina al iniciar con el calentamiento lanzando la pelota.

A Fermina siempre le gustó el juego de pelota, desde pequeña, pero su madre no le permitía practicar ni salir a la esquina de su casa. Eran otros tiempos, la comunidad era más cerrada con las mujeres. Cuando tenía 40 años, el médico le recomendó hacer ejercicio porque presentaba problemas de salud y así comenzó la historia del equipo.

“Me caí tres veces en el parque y me lastimé. Ni modos, me gustan los golpes ”, cuenta Fermina, quien en su papel de capitana se puso de acuerdo con los integrantes del equipo varonil para compartir el campo de softbol, en donde ahora entrenan los miércoles y viernes a partir de las cuatro de la tarde.

En sus inicios, como no tenían bates, jugaban con un pedazo de madera y bolas de béisbol. Tampoco tenía acceso al campo, por lo que practicaban por las tardes en el parque del pueblo, entre las piedras y el cemento. Eso sí, siempre hubo público apoyándolas, pues los vecinos salían a verlas ya divertirse.

“Ya aprendí a tirarla floja para que la pelota no se aleje y ahora estoy practicando tirar con curva”, dice al terminar el entrenamiento. Esmeralda porta orgullosa una gorra roja con el nombre de su equipo”.

“Estaba muy gorda, Necesito hacer ejercicio, por eso le pedí ayuda a mis amigas, les dije que vayamos a jugar softbol y aceptaron. Invitamos a otras señoras y muchachas y salimos a jugar. Nos gusta mucho entrenar y ya hasta se me olvidó que estoy enferma ”.

“Aquí en el equipo no nos peleamos ni regañamos a nadie, venimos a divertirnos. Si alguien cometió un error y no pudo atrapar la bola, vemos cómo mejorar, no pasa nada ”, sostiene la capitana Fermina, quien siempre está supervisando que sus compañeras se mantengan en sus posiciones y que nunca le quiten la mirada a la pelota.