“Seguimos cosechando, aunque es triste que los senadores aún no logren legalizar la producción para uso medicinal de la Cannabis, pero a cambio sí aprobaron su importación favoreciendo a sectores privados, a los grandes consorcios... sigue imperando el acto de discriminación al no reconocernos”, concluye.

El valle de Tlacolula es sitio fértil e idóneo para la producción de cannabis, donde el viento y el calor contribuyen a que existan dos cosechas al año, lo cual es algo que no ocurre en otras partes, comparte Regina.

“Para nosotras cultivar cannabis es como si cultivamos maíz o tomate, es parte de nosotros y no es una planta mala, lo que hay allá afuera es estigma”, refiere la joven, quién todos los días dedica sus mañanas y tardes a su cosecha.

Regina y las más de 150 productoras y productores solo pueden sembrar seis plantas de cannabis, pero no producir ningún tipo de producto para el uso medicinal que tanto añoran como su proyecto de vida.

Con sus delgadas manos, Regina Hernández López de 25 años de edad -la productora más joven de Cannabis en la comunidad- toca las hojas verdes de sus seis plantas de marihuana, que son las que su permiso de Cofepris obtenido en 2020 le permite cultivar como legal, pero que hasta ahora no puede producir ni comercializar ningún derivado de sus plantas de cannabis.

Junto con Regina, Dolores Morales Melchor y Catalina Melchor López también producen Cannabis. El que las mujeres produzcan Cannabis es un rostro a la inclusión y a la ruptura de brechas sociales, así lo reafirma Dolores Morales Melchor de 29 años al referir que ya no son sólo amas de casa, sino productoras de Cannabis.

Romper el estigma y gestionar un permiso ante las autoridades de salud no ha sido sencillo para los productores oaxaqueños y solamente lo han logrado con la asesoría del Corporativo Oaxaqueño para el Desarrollo Rural de Oaxaca (Cuadro), quienes además les comparten técnicas de cultivo para lograr que su cosecha tenga los estándares internacionales.

Frente a un fogón de leña, doña Elena, madre y suegra elabora tortillas de maíz y en su lengua explica cómo añade la semilla de la cannabis a sus alimentos. “Esto no es de ahora, nosotros desde siempre hemos usado la cannabis como parte de nuestra dieta, es una semilla que la consumimos con fines medicinales y nutrimentales, es como si fuera una proteína, por eso es que ahora buscamos que se reconozca, y que podamos producir para ayudar a los demás en el tema médico.”

Reconoce que han recibido críticas por tener plantas de mariguana, pero las más de las veces porque mucha gente no sabe que es curativa, y que “nosotros eso queremos, elaborar aceites y medicina para que la gente sane de sus males”.

Eugenio explica que lo invitaron a entrar al proyecto y aceptó, porque su intención es autoemplearse y ya no volver más a emigrar. “Allá corres peligro, estás solo y se rompe esa unión familiar; por eso acá estamos contentos, con nuestro pequeño huerto de traspatio, son pocas plantas, apenas son seis, pero confiamos en que se dará apertura a lo que hemos solicitado, nuestra cosecha es para uso medicinal y todo comunitario.”

“Del total, lo dividimos a la mitad: el 50 por ciento es para la producción y el resto para mis hijos, con ese dinero estamos creando nuestro patrimonio para que regrese y ya no se vuelva a ir más”, precisó.

Además, dice, su sueño es que con la producción de la cannabis su esposo regrese nuevamente a Oaxaca y ya no migre, y qué todos trabajen juntos como antes.

“Ser productoras de cannabis fue algo inimaginable” explica María Estela, quién reconoce que no es una planta mala, al contrario sus componentes activos sirven para curar malestares y además les ayudará a mejorar su economía para evitar la migración.

Producción de cannabis vs migración Con la producción de la cannabis se busca romper con las brechas del acceso a la salud en comunidades donde no hay clínicas ni medicamentos, tal es el caso de esta zona de Oaxaca.

La idea de producir y vender de forma legal aseguran las productoras es “dignificar el acceso a la salud, y eso es lo que pretendemos lograr precisamente, que con el uso de los aceites la gente mejore su salud” señalaron al informar que de forma conjunta realizan un laboratorio de estudio con el Centro Médico Siglo XXI para certificar y comprobar el uso médico de la cannabis.

“La marihuana es una planta sagrada , al contrario es milagrosa por todos los componentes que tiene, acá lo usamos para curarnos dolores musculares en su rodilla, en mi caso me ayudó mucho con un problema de articulaciones, tomo gotas en las mañana, lo he usado por mucho tiempo y ahora me alegra que entre todos nos ayudemos”, expresó María.

María migró durante varios años en busca del llamado sueño americano y a su regresó la invitaron a integrarse dentro de la asociación y está contenta, porque ha visto el trabajo en equipo y lo mejor es que habrá apoyo para todos.

Contenta por lo que está aprendiendo en el campo y en su tierra, porque, dice, “migrar es triste y ya no quiere volver a allá nunca más. Quiero quedarme acá y trabajar para que tenga ingresos y apoyar a otros, ayudarnos entre todos.”

Mientras las mujeres se organizan y luchan por un reconocimiento legal para producir cannabis, el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada tiene más de 30 negocios en 16 estados de la república, incluido Oaxaca, llamados “Paradise” donde vende productos importados con cannabis.

Apenas el pasado 11 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que cinco días antes de que concluyera su mandato, el ex presidente, Enrique Peña Nieto otorgó a través de la Cofepris, 63 permisos para comercializar productos de la cannabis al ex mandatario mexicano, el panista Vicente Fox Quezada y su familia.

Esta investigación se publicó originalmente en ISTMOPRESS, quien forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de A Pie. Y a la vez, forma parte del proyecto «Defensa y acompañamiento de periodistas y familiares víctimas de graves violaciones a sus ddhh en México», realizado por la organización Propuesta Cívica A.C. Durante el desarrollo de la investigación se contó con la asesoría y supervisión de Jacinto Rodríguez Munguía, también con la capacitación de María Teresa Ronderos e Ignacio Rodríguez Reyna http://eticalab.propuestacivica.org.mx. Aquí puedes consultar la publicación original.