Las promesas y los retos ineludibles que debe enfrentar América Latina

“Lo que demuestra la COP 26 es que los países hacen compromisos sabiendo que no los van a cumplir. Es terrible. Y lo hacen como anuncios para pasar el bache político del momento”, opina Manuel Rodríguez, ex Ministro de Ambiente de Colombia.

El ex Ministro del ambiente de Perú, Gabriel Quijandría, coincide en que haber cerrado la discusión sobre el artículo 6 es importante, a pesar de que no tiene todos los elementos sobre cómo funcionarán estos mercados.

“Venezuela obviamente no iba a entrar ahí. Colombia no está en una agenda anti petróleo porque ese combustible y el carbón son los principales productos de exportación del país. Ecuador y Brasil también tiene exportaciones importantes de petróleo, entonces está difícil que entremos en una agenda como esa, considerando, además, que hay manufactura de vehículos en esas zonas”, explica el experto.

Para América Latina, sin embargo, a excepción de Chile, el carbón no representa el principal desafío en la reducción de emisiones “porque la región no destaca por el consumo de carbón”, explica Ricardo Delgado, investigador del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina.

Esta alianza viene en línea con un anuncio que ya había hecho China, previo a la COP 26, de ya no iba a financiar el carbón en el exterior, sin embargo, el país asiático no firmó el acuerdo y tampoco Japón, Rusia y Australia.

“Es cuestión de tiempo que en un COP siguiente se llegue a un acuerdo de “phase-out” de carbón. Ahorita no se logró, pero ya se puso la primera piedra”, dice. Cuando eso pase, agrega, “no va a ser decisión de Colombia de seguir exportando carbón”, sino que ya no habrá compradores. “Queramos o no queramos ese negocio se va a ir marchitando”, advierte, por lo que el reto está en anticiparse a los hechos.

¿Pero qué tan realista es que América Latina cumpla con esta importante meta?

En 2014, en total 39 países firmaron la Declaración de Nueva York y se comprometieron a reducir a la mitad la pérdida de bosques naturales para 2020 y ponerle fin para 2030.

“Pero entre 2014 y 2020, la deforestación en el mundo no hizo más que aumentar”.

Un análisis realizado por Mongabay muestra que la pérdida de bosque tropical primario en los países signatarios de la Declaración de Nueva York pasó de 6,3 millones de hectáreas entre 2010 y 2014 a 7,1 millones de hectáreas entre 2016 y 2020.

Dicho de otro modo, en los territorios de esos 39 países, en lugar de disminuir la deforestación en un 50 por ciento como era la meta, aumentó, al menos, en un 12,9 por ciento. Solo Colombia, uno de los países que firmó el compromiso de 2014, pasó de perder 98 mil hectáreas en 2019 a 109 mil en el 2020.

El ex Ministro de Ambiente de Colombia, Manuel Rodríguez, recuerda que en 2014, en esa misma Asamblea, también los principales bancos del mundo se comprometieron a suspender los créditos que favorezcan la deforestación como la ganadería, plantaciones de soya, de aceite de palma, extracción de madera, entre otros.

Pero en el 2020, la organización Forests and Finance reveló que en los últimos seis años, en el mundo hubo créditos relacionados a la deforestación por 239 mil millones de dólares para estos negocios. Y que 8 de los 15 bancos que habían entregado esos préstamos, firmaron el compromiso hace siete años.

Desconfianza: el sabor que deja la COP 26

“En esta COP se ratificó que políticamente no es posible adoptar las recomendaciones de los científicos. Ya llevamos 26 COP y poco se ha cumplido”, opina Manuel Rodríguez, ex Ministro de Ambiente de Colombia.

Para ejemplificar su comentario, Rodríguez menciona las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) que se comprometieron en 2015 con el Acuerdo de París -donde cada país expone de qué manera y en cuánto disminuirá sus emisiones de gases de efecto invernadero- y que debían ser revisadas cinco años después, en 2020, pero que por el Covid-19 se revisaron ahora.

“Fue muy claro en 2015 que la suma de las contribuciones que habían prometido los países eran insuficientes porque harían que la temperatura aumente en 2,7 grados centígrados (muy por encima del límite fijado por los científicos).

Tuvieron seis años para revisar sus metas, y ahora Climate Action Tracker dice que solo si se llegara a cumplir el 100 por ciento de esas metas, estaríamos en una senda de 1,8 grados centígrados, pero ese número ya supera el límite”, se lamenta.

El ex Ministro colombiano recuerda que a esta COP no se la puede ver de forma aislada y opina que “cuando uno mira históricamente, el proceso tiene que ver con que no se tomaron las medidas que se acordaron hace casi 30 años”. Es decir, el cuestionamiento está en que de qué sirven tantos nuevos acuerdos si los que están vigentes no se cumplen.