Las sirenas mexicanas que defienden al mar del cambio climático

Esmeralda Albañez solía temer al mar. De sólo pensarlo aparecían en su mente imágenes de oscuridad y de lo profundo y desconocido que le resultaba. Por venir de una familia de pescadores y haber crecido en la Isla Natividad, en Baja California Sur, México, era claro que existía una conexión entre ella y los ecosistemas marinos, pero algo la alejaba del agua. Desde pequeña le fue inculcado que el mar no era un sitio para las mujeres.

En el 2011 se capacitó en buceo y, en el 2013, se certificó como monitora de refugios pesqueros. Hoy Albañez ya no bucea sola en las aguas de Isla Natividad, sino que la acompañan otras cuatro mujeres —todas amas de casa— que contribuyen a informar sobre el estado de conservación de las reservas marinas y áreas de pesca de su comunidad.

En este momento crucial, los pescadores de la región —asociados en la cooperativa pesquera Buzos y Pescadores de la Baja California— acordaron participar en la gestión del recurso, así como en la investigación científica con funcionarios gubernamentales y científicos externos. Esto lo han mantenido hasta la actualidad.

En febrero del 2006, la cooperativa reservó voluntariamente el 8 % de su zona de pesca de abulón, creando allí dos reservas marinas protegidas y sin pesca, para recuperar las poblaciones agotadas de este molusco. A partir de entonces, los monitoreos biológicos en la zona han sido cruciales para la toma de decisiones de los pescadores.



2. Información para tomar decisiones

El trabajo de las Sirenas de Natividad ha servido como sustento para que la cooperativa —a la que pertenecen sus esposos, padres y vecinos en la isla—, realice acciones de adaptación y resiliencia frente a los impactos climáticos, como las tormentas tropicales, olas de calor marino, eventos de hipoxia —que es cuando se agota el oxígeno en el agua— y pérdida de bosques de algas en donde crecen las especies que les dan sustento y que han sufrido mortalidad masiva, como el abulón.

Los monitoreos realizados por las Sirenas de Natividad, en colaboración con sus colegas pescadores, otros buzos y la ecóloga marina Fiorenza Micheli — investigadora y codirectora del Center for Ocean Solutions en la Universidad de Stanford—, permitieron comprender cuáles fueron las respuestas de las diferentes especies a los impactos climáticos. Con esto, la comunidad de Isla Natividad no sólo identificó la vulnerabilidad o la resiliencia de las especies, sino también las zonas o bancos de pesca que representan refugios frente al cambio climático.

“Muchas veces los pescadores no se dan cuenta, porque ellos nada más pescan y no saben cómo está el fondo marino. Nosotras somos sus ojos”, dice Albañez. Sus resultados y aprendizajes fueron publicados, a inicios del 2024, en un estudio en la revista Frontiers in Marine Science.