Lobo mexicano: la especie que sobrevivió a la extinción y ahora se enfrenta a nueva amenaza

Hoy, este animal vuelve a ser tema de atención debido a los retos que enfrenta para mantener su recuperación debido a una nueva orden ejecutiva firmada desde Estados Unidos por el Presidente Donald Trump.

El lobo mexicano es una de las especies más representativas de la fauna de México y también una de las que ha enfrentado mayores dificultades para sobrevivir. Su historia está marcada por la transformación de su hábitat y los esfuerzos para evitar su desaparición.



Lobo mexicano: el pequeño gran depredador de México

El lobo mexicano –Canis lupus baileyi– es una subespecie del lobo gris y el cánido silvestre más pequeño de Norteamérica. Es originario de México y se caracteriza por su tamaño menor, hocico más corto y pelaje con tonos que van del gris al café.

Históricamente habitó distintas zonas del norte y centro de México, así como regiones del suroeste de Estados Unidos. Su distribución se redujo drásticamente debido a la cacería, el envenenamiento y la pérdida de su hábitat.

El lobo mexicano es un animal social que suele vivir en grupos familiares. Dentro de la manada existe una organización que permite coordinar actividades como la búsqueda de alimento, el cuidado de las crías y la defensa de su territorio.

Su alimentación incluye principalmente venados, pecaríes, conejos y otros mamíferos, aunque puede adaptarse a las especies disponibles en su entorno. Como depredador, contribuye a mantener el equilibrio de las poblaciones de otros animales.

Además, el lobo mexicano cumple una función importante en los ecosistemas donde habita, ya que su presencia ayuda a regular las poblaciones de sus presas. Por ello, su recuperación no solo busca evitar la desaparición de la especie, sino también recuperar parte del equilibrio natural de los bosques y zonas montañosas.

Actualmente, los ejemplares silvestres se encuentran principalmente en zonas montañosas y boscosas del norte de México y el suroeste de Estados Unidos.



El lobo mexicano estuvo al borde de la extinción

El lobo mexicano fue perseguido durante décadas por considerarse una amenaza para el ganado. De acuerdo con un artículo de Sky Island Alliance, la presión de grupos ganaderos llevó a programas de erradicación patrocinados por el gobierno, que durante el siglo XX eliminaron a los lobos de buena parte de su territorio en Estados Unidos y estuvieron cerca de acabar con ellos también en México.

La persecución incluyó la colocación de trampas y el uso de veneno para eliminar a los animales, mientras que la transformación de los ecosistemas también redujo las zonas donde podían encontrar alimento y refugio. Con estas acciones, la población disminuyó de manera constante hasta quedar reducida a unos cuantos ejemplares.

Para la década de 1970, la situación era crítica y la matanza organizada había reducido drásticamente la población. En 1976, un trampero capturó y mató en Arizona al llamado lobo Aravaipa, considerado probablemente el último lobo mexicano silvestre muerto en Estados Unidos, con lo que la especie quedó prácticamente desaparecida de esa región.

Ante el riesgo de perder por completo a esta especie animal, comenzó un programa de cría en cautiverio y, entre 1977 y 1980, fueron capturados seis lobos en México para incorporarlos al esfuerzo de conservación. Uno murió durante la captura, mientras que los cinco restantes ayudaron a formar los linajes de los que descienden los lobos mexicanos actuales.



La lucha por la recuperación del lobo mexicano

Después de la incorporación se puso en marcha un programa de cría en cautiverio con la participación de zoológicos y centros especializados. El objetivo era aumentar el número de ejemplares y, al mismo tiempo, conservar la diversidad genética de una población que había quedado reducida a muy pocos individuos.

Con el crecimiento de la población bajo cuidado humano, los esfuerzos de conservación dieron paso a una nueva etapa que consistió en regresar a los lobos a la vida silvestre. Los ejemplares seleccionados comenzaron a ser liberados en zonas de su antiguo territorio, donde podían reproducirse y formar nuevamente grupos en libertad.

Este proceso se convirtió en un esfuerzo binacional entre México y Estados Unidos, con programas de reproducción, monitoreo y reintroducción. Gracias a estas acciones, el lobo mexicano volvió a establecer poblaciones silvestres después de haber desaparecido de buena parte de su distribución histórica.

Aunque la recuperación ha permitido aumentar el número de ejemplares, todavía existen retos importantes. La población desciende de un grupo muy reducido de fundadores, por lo que mantener la diversidad genética y lograr que las poblaciones silvestres sean estables y autosuficientes continúa siendo una de las prioridades para su conservación.

Incluso, en 2020 la especie del lobo gris mexicano dejó la categoría de “Probablemente extinta en el medio silvestre”, para ser incluida en la categoría de “En Peligro de Extinción” de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

El lobo mexicano cuenta con protección legal en México mediante instrumentos como la NOM-059-SEMARNAT y la Ley General de Vida Silvestre, que establecen medidas para proteger a las especies en riesgo y conservar sus poblaciones.

Donald Trump pone nuevo reto para la conservación del lobo mexicano

El lobo mexicano enfrenta un nuevo riesgo en Estados Unidos luego de que el Presidente Donald Trump ordenó revisar la protección federal que recibe la especie bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción. La medida busca determinar si el lobo gris y el lobo mexicano cumplen con los criterios para ser retirados de la lista o pasar a una categoría de menor protección.

La orden, firmada el 4 de septiembre, establece un plazo de 90 días para que el secretario del Interior determine si ambas especies han alcanzado los niveles de recuperación necesarios. De aprobarse un cambio, los estados podrían revisar sus propias reglas relacionadas con la captura y eliminación de estos animales.

El gobierno de Trump argumentó que la medida busca proteger a los ganaderos estadounidenses frente a los daños que atribuye a los lobos; sin embargo, organizaciones ambientalistas han expresado preocupación porque el lobo mexicano todavía enfrenta problemas para consolidar una población estable y genéticamente diversa.

Desde México, la Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a mantener la coordinación con Estados Unidos para proteger al lobo mexicano y recordó que se trata de una especie que habita en ambos países.

Por otro lado, organizaciones conservacionistas advierten que retirar las protecciones antes de consolidar una población viable podría poner en riesgo décadas de trabajo para recuperar a una especie que estuvo al borde de la extinción.