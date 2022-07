$!Los Becerra, ex pescadores que hoy monitorean y rescatan tortugas marinas en el noroeste de México

Durante varios años, Cosme Becerra tuvo la encomienda de sacrificar una tortuga marina para comerla en un festejo. A mediados de los noventa, el pescador recibió una tortuga grande, viva, con algunos días de anticipación de aquel evento. La tuvo en el baño de su recámara, esperando la fecha. “Pero no dejaba de hacer su ruido... juuuu... juuuu...”, dice imitando el resoplido del animal que escuchaba noche tras noche.

“Ese suspiro, ese ruido, no me dejaba dormir”, continúa. “Por un lado, la escuchaba y, por otro lado, no me dejaba dormir la Moni, mi esposa, diciéndome: ‘pobrecita, parece mujer, mira cómo llora. ¿Ya viste sus lágrimas? Están en todo el piso... suéltala, por favor’”. Aunque él no quería hacerlo, porque era una tortuga que le “pertenecía” a alguien más, la insistencia de Mónica hizo que, al día siguiente, la regresara al mar.

“La liberamos y desde entonces ya no volvimos a consumir tortugas ni a matarlas”, agrega sobre ese momento grabado en su memoria. Antes de que la ley mexicana lo prohibiera en 1990, las tortugas que conseguía esporádicamente por la pesca incidental significaban un ingreso extra e incluso la posibilidad de sacarlo de una emergencia económica, como cuando uno de sus hijos estuvo hospitalizado. Por eso, años más tarde, en 2010, quiso devolverles el favor: Cosme Becerra decidió que se dedicaría formalmente a la conservación de los quelonios en Bahía de Kino, una pequeña comunidad pesquera con poco más de 6 400 habitantes, ubicada en el estado de Sonora, al noroeste de México.